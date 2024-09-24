https://ria.ru/20240924/knr-1974505941.html

США обвинили Китай в инвестировании в развитие стратегических вооружений

США обвинили Китай в инвестировании в развитие стратегических вооружений - РИА Новости, 24.09.2024

США обвинили Китай в инвестировании в развитие стратегических вооружений

США считают, что КНР инвестирует средства в развитие стратегических вооружений на фоне отсутствия соглашения с Пекином, аналогичного российско-американскому... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T21:32

2024-09-24T21:32

2024-09-24T21:42

сша

китай

в мире

пекин

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джо байден

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ООН, 24 сен - РИА Новости. США считают, что КНР инвестирует средства в развитие стратегических вооружений на фоне отсутствия соглашения с Пекином, аналогичного российско-американскому Договору о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ), заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."С Китаем отсутствует договоренность, аналогичная ДСНВ, и мы знаем, что Китай продолжает инвестировать, в особенности в эти виды вооружений", - сказал он журналистам на брифинге в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.По словам Кирби, президент США Джо Байден усиленно работает над управлением отношений с Китаем в этой области. Он также выразил уверенность в том, что на сегодня причины для конфликта между двумя странами отсутствуют.

https://ria.ru/20240910/ssha-1971792021.html

сша

китай

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сша, китай, в мире, пекин, джон кирби, джо байден, оон