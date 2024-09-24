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США обвинили Китай в инвестировании в развитие стратегических вооружений
США обвинили Китай в инвестировании в развитие стратегических вооружений - РИА Новости, 24.09.2024
США обвинили Китай в инвестировании в развитие стратегических вооружений
США считают, что КНР инвестирует средства в развитие стратегических вооружений на фоне отсутствия соглашения с Пекином, аналогичного российско-американскому... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T21:32
2024-09-24T21:32
2024-09-24T21:42
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ООН, 24 сен - РИА Новости. США считают, что КНР инвестирует средства в развитие стратегических вооружений на фоне отсутствия соглашения с Пекином, аналогичного российско-американскому Договору о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ), заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."С Китаем отсутствует договоренность, аналогичная ДСНВ, и мы знаем, что Китай продолжает инвестировать, в особенности в эти виды вооружений", - сказал он журналистам на брифинге в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.По словам Кирби, президент США Джо Байден усиленно работает над управлением отношений с Китаем в этой области. Он также выразил уверенность в том, что на сегодня причины для конфликта между двумя странами отсутствуют.
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сша, китай, в мире, пекин, джон кирби, джо байден, оон
США, Китай, В мире, Пекин, Джон Кирби, Джо Байден, ООН
США обвинили Китай в инвестировании в развитие стратегических вооружений
США обвинили КНР в инвестировании средств в вооружение при отсутствии договора