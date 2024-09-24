https://ria.ru/20240924/kitay-1974354146.html

Китай продолжит поддерживать экономическое развитие Венесуэлы, заявил Ван И

Китай продолжит поддерживать экономическое развитие Венесуэлы, заявил Ван И - РИА Новости, 24.09.2024

Китай продолжит поддерживать экономическое развитие Венесуэлы, заявил Ван И

Пекин продолжит содействовать экономическому и социальному развитию Венесуэлы, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T07:02

2024-09-24T07:02

2024-09-24T07:02

в мире

венесуэла

китай

пекин

ван и (политик)

николас мадуро

сергей лавров

генеральная ассамблея оон

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ПЕКИН, 24 сен - РИА Новости. Пекин продолжит содействовать экономическому и социальному развитию Венесуэлы, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем на полях Генассамблеи ООН. Ван И подчеркнул, что Китай и Венесуэла – хорошие друзья и партнеры. "Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай продолжит поддерживать Венесуэлу в защите национального суверенитета, национального достоинства, а также в содействии экономическому и социальному развитию Венесуэлы", - приводит его слова во вторник официальным сайт внешнеполитического ведомства Китая. Глава МИД КНР выразил уверенность в том, что под руководством президента Венесуэлы Николаса Мадуро венесуэльский народ сплотится, преодолеет вызовы и достигнет новых успехов в национальном развитии. Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240921/nato-1973953832.html

https://ria.ru/20240919/ssha-1973677440.html

венесуэла

китай

пекин

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в мире, венесуэла, китай, пекин, ван и (политик), николас мадуро, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон