https://ria.ru/20240924/kitay-1974354146.html
Китай продолжит поддерживать экономическое развитие Венесуэлы, заявил Ван И
Китай продолжит поддерживать экономическое развитие Венесуэлы, заявил Ван И - РИА Новости, 24.09.2024
Китай продолжит поддерживать экономическое развитие Венесуэлы, заявил Ван И
Пекин продолжит содействовать экономическому и социальному развитию Венесуэлы, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T07:02
2024-09-24T07:02
2024-09-24T07:02
в мире
венесуэла
китай
пекин
ван и (политик)
николас мадуро
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972267721_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_e283a252c8527abb3d5cf353ea0e9103.jpg
ПЕКИН, 24 сен - РИА Новости. Пекин продолжит содействовать экономическому и социальному развитию Венесуэлы, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем на полях Генассамблеи ООН. Ван И подчеркнул, что Китай и Венесуэла – хорошие друзья и партнеры. "Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай продолжит поддерживать Венесуэлу в защите национального суверенитета, национального достоинства, а также в содействии экономическому и социальному развитию Венесуэлы", - приводит его слова во вторник официальным сайт внешнеполитического ведомства Китая. Глава МИД КНР выразил уверенность в том, что под руководством президента Венесуэлы Николаса Мадуро венесуэльский народ сплотится, преодолеет вызовы и достигнет новых успехов в национальном развитии. Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
https://ria.ru/20240921/nato-1973953832.html
https://ria.ru/20240919/ssha-1973677440.html
венесуэла
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972267721_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6926b2bbf1a266cb32a98e650602515d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, китай, пекин, ван и (политик), николас мадуро, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Венесуэла, Китай, Пекин, Ван И (политик), Николас Мадуро, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Китай продолжит поддерживать экономическое развитие Венесуэлы, заявил Ван И
Глава МИД КНР Ван И: Пекин продолжит содействовать развитию Венесуэлы