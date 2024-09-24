https://ria.ru/20240924/kitay-1974344263.html
Китай поддержит усилия по дипломатическому разрешению украинского кризиса
Китай поддержит усилия по дипломатическому разрешению украинского кризиса - РИА Новости, 24.09.2024
Китай поддержит усилия по дипломатическому разрешению украинского кризиса
Китай поддержит усилия по дипломатическому разрешению украинского кризиса, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T04:06
2024-09-24T04:06
2024-09-24T04:06
в мире
украина
китай
россия
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Китай поддержит усилия по дипломатическому разрешению украинского кризиса, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. "Китай остается приверженным продвижению мира и диалога, приветствует и поддерживает любые усилия, направленные на мирное разрешение кризиса", - заявил Лю Пэнъюй. По его словам, Китай готов работать с международным сообществом для создания условий для политического разрешения ситуации вокруг Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240923/prezident-1974322881.html
https://ria.ru/20240923/ukraina-1974290784.html
украина
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce28e17e098f587452f81bd274f2e26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, китай, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Китай, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Китай поддержит усилия по дипломатическому разрешению украинского кризиса
Китай поддержит усилия по дипломатическому разрешению украинского кризиса