https://ria.ru/20240924/kitay-1974344263.html

Китай поддержит усилия по дипломатическому разрешению украинского кризиса

Китай поддержит усилия по дипломатическому разрешению украинского кризиса - РИА Новости, 24.09.2024

Китай поддержит усилия по дипломатическому разрешению украинского кризиса

Китай поддержит усилия по дипломатическому разрешению украинского кризиса, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T04:06

2024-09-24T04:06

2024-09-24T04:06

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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Китай поддержит усилия по дипломатическому разрешению украинского кризиса, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. "Китай остается приверженным продвижению мира и диалога, приветствует и поддерживает любые усилия, направленные на мирное разрешение кризиса", - заявил Лю Пэнъюй. По его словам, Китай готов работать с международным сообществом для создания условий для политического разрешения ситуации вокруг Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240923/prezident-1974322881.html

https://ria.ru/20240923/ukraina-1974290784.html

украина

китай

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в мире, украина, китай, россия, сергей лавров, нато