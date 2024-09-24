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Китай поддержит усилия по дипломатическому разрешению украинского кризиса - РИА Новости, 24.09.2024
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04:06 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/kitay-1974344263.html
Китай поддержит усилия по дипломатическому разрешению украинского кризиса
Китай поддержит усилия по дипломатическому разрешению украинского кризиса - РИА Новости, 24.09.2024
Китай поддержит усилия по дипломатическому разрешению украинского кризиса
Китай поддержит усилия по дипломатическому разрешению украинского кризиса, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T04:06
2024-09-24T04:06
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Китай поддержит усилия по дипломатическому разрешению украинского кризиса, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. "Китай остается приверженным продвижению мира и диалога, приветствует и поддерживает любые усилия, направленные на мирное разрешение кризиса", - заявил Лю Пэнъюй. По его словам, Китай готов работать с международным сообществом для создания условий для политического разрешения ситуации вокруг Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240923/prezident-1974322881.html
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в мире, украина, китай, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Китай, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Китай поддержит усилия по дипломатическому разрешению украинского кризиса

Китай поддержит усилия по дипломатическому разрешению украинского кризиса

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Китай поддержит усилия по дипломатическому разрешению украинского кризиса, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Китай остается приверженным продвижению мира и диалога, приветствует и поддерживает любые усилия, направленные на мирное разрешение кризиса", - заявил Лю Пэнъюй.
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По его словам, Китай готов работать с международным сообществом для создания условий для политического разрешения ситуации вокруг Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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