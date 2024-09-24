https://ria.ru/20240924/kirgizija-1974448602.html

В Киргизии пресекли деятельность группировки по торговле детьми

В Киргизии пресекли деятельность группировки по торговле детьми - РИА Новости, 24.09.2024

В Киргизии пресекли деятельность группировки по торговле детьми

Спецслужбы Киргизии пресекли деятельность транснациональной преступной группировки, занимавшейся вывозом за границу и последующей продажей киргизских детей,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:06

2024-09-24T16:06

2024-09-24T16:06

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БИШКЕК, 24 сен - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии пресекли деятельность транснациональной преступной группировки, занимавшейся вывозом за границу и последующей продажей киргизских детей, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики. "Пресечена деятельность устойчивой транснациональный преступной организации, состоящей из числа иностранных граждан и граждан Кыргызстана, специализирующейся на незаконном усыновлении и вывозе несовершеннолетних детей за пределы Кыргызской Республики с целью последующей их продажи", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, в период с 2022 года по настоящее время группировка путем различных манипуляций, подкупа и нарушений законодательства получала права на полное опекунство над детьми граждан Киргизии из социально уязвимых слоев. Сколько детей было вывезено за это время - не разглашается. "По результатам проведенных специальных следственно-оперативных действий и обысков… причастные лица задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ", - уточнили в госкомитете. Отмечается, что в настоящее время сотрудники спецслужбы продолжают мероприятия по установлению других членов преступной организации, их сообщников и лиц, пострадавших от ее деятельности.

https://ria.ru/20240320/kontrabanda-1934533639.html

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в мире, киргизия