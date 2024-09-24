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Практики Сургутского района ХМАО вошли в "Белую книгу" ФАС - РИА Новости, 24.09.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:57 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/khmao-1974464740.html
Практики Сургутского района ХМАО вошли в "Белую книгу" ФАС
Практики Сургутского района ХМАО вошли в "Белую книгу" ФАС - РИА Новости, 24.09.2024
Практики Сургутского района ХМАО вошли в "Белую книгу" ФАС
Практики Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа вошли в "Белую книгу" проконкурентных практик Федеральной антимонопольной службы России за 2023 РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:57
2024-09-24T16:57
ханты-мансийский автономный округ
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
сургутский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Практики Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа вошли в "Белую книгу" проконкурентных практик Федеральной антимонопольной службы России за 2023 год, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Лучшими в стране признаны две новации муниципалитета. Они вошли в "Белую книгу" проконкурентных практик Федеральной антимонопольной службы России за 2023 год. Первой стала система мотивации органов власти в антимонопольной сфере. Эксперты высоко оценили успехи администрации в разработке правовых документов, способствующих развитию конкуренции и созданию комфортных условий для бизнеса. Практика является уникальной и реализуется только в Сургутском районе", - написал он в Telegram-канале. По его словам, ФАС также отметила работу муниципалитета по развитию внутреннего туризма. Как добавил глава, за последние пять лет число туристов в Сургутском районе выросло до 200 тысяч человек в год, а количество ночевок увеличилось в 3,4 раза. В общей сложности, подчеркнул Трубецкой, за последние четыре года в "Белую книгу" ФАС были включены 11 практик Сургутского района: три новации по итогам 2020 года, четыре за 2021 и по две эффективные наработки по итогам 2022 и 2023 годов.
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россия
сургутский район
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, сургутский район
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия, Сургутский район

Практики Сургутского района ХМАО вошли в "Белую книгу" ФАС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДеловые люди
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Практики Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа вошли в "Белую книгу" проконкурентных практик Федеральной антимонопольной службы России за 2023 год, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Лучшими в стране признаны две новации муниципалитета. Они вошли в "Белую книгу" проконкурентных практик Федеральной антимонопольной службы России за 2023 год. Первой стала система мотивации органов власти в антимонопольной сфере. Эксперты высоко оценили успехи администрации в разработке правовых документов, способствующих развитию конкуренции и созданию комфортных условий для бизнеса. Практика является уникальной и реализуется только в Сургутском районе", - написал он в Telegram-канале.
По его словам, ФАС также отметила работу муниципалитета по развитию внутреннего туризма. Как добавил глава, за последние пять лет число туристов в Сургутском районе выросло до 200 тысяч человек в год, а количество ночевок увеличилось в 3,4 раза.
В общей сложности, подчеркнул Трубецкой, за последние четыре года в "Белую книгу" ФАС были включены 11 практик Сургутского района: три новации по итогам 2020 года, четыре за 2021 и по две эффективные наработки по итогам 2022 и 2023 годов.
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