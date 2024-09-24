https://ria.ru/20240924/kherson-1974433218.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 24.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Очередные взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:44
2024-09-24T14:44
2024-09-24T15:12
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Очередные взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее во вторник "Общественное" уже сообщало о взрывах в Херсоне. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области тревога не объявлена. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240924/svo-1974425395.html
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херсон, херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели очередные взрывы