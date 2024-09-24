https://ria.ru/20240924/kharkov-1974343742.html
Мэр Харькова сообщил о сильном взрыве в городе
Мэр Харькова сообщил о сильном взрыве в городе - РИА Новости, 24.09.2024
Мэр Харькова сообщил о сильном взрыве в городе
Сильный взрыв раздался в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T03:56
2024-09-24T03:56
2024-09-24T03:56
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сильный взрыв раздался в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов. В Харьковской области ранее действовала воздушная тревога. "В Харькове раздался сильный взрыв. Будьте осторожны", - написал мэр в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240924/vzryvy-1974335335.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Мэр Харькова сообщил о сильном взрыве в городе
Мэр Харькова сообщил о сильном взрыве в городе