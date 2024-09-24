https://ria.ru/20240924/kazni-1974328914.html

ФСБ рассекретила архивы о казнях мирных украинцев поляками в 1945 году

ФСБ рассекретила архивы о казнях мирных украинцев поляками в 1945 году - РИА Новости, 24.09.2024

ФСБ рассекретила архивы о казнях мирных украинцев поляками в 1945 году

ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные материалы об изуверской резне, которую в марте 1945 года поляки устроили в отношении мирных украинцев, в том... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T00:10

2024-09-24T00:10

2024-09-24T00:10

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные материалы об изуверской резне, которую в марте 1945 года поляки устроили в отношении мирных украинцев, в том числе православного духовенства, в селе Скопов недалеко от Перемышля - малолетних детей сжигали заживо, взрослым выкалывали глаза, а тела мертвых кололи штыками. Переселение этнических украинцев из Польши началось с подписания в городе Люблине 9 сентября 1944 года соглашения "Об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР". Документ, известный как Люблинское соглашение, подписали правительство Украинской ССР и Польский комитет национального освобождения. Согласно договору, переселение должно было проводиться на добровольной основе, но в итоге все обернулось принудительно-добровольной депортацией, которая нередко сопровождалась кровавым антиукраинским террором. Шестнадцатого августа 1945 года был подписан другой документ - советско-польский договор о границе. На землях, которые отошли к Польше, осталось проживать около 700 тысяч этнических украинцев. К тому времени была официально распущена "Армия крайова" ("АК") - боевая организация, состоявшая из подпольных вооруженных отрядов, управлявшихся из Лондона. В годы Великой Отечественной войны "АК" вела активную борьбу против Красной армии, намереваясь вооруженным путем оторвать от СССР Западную Украину и Западную Белоруссию, чтобы возродить "великопольское государство". В составе "АК" были диверсионно-террористические и разведывательные структуры. "Аковцы" на освобожденных от нацистов территориях СССР убивали и мирных граждан - представителей органов власти, руководителей и работников предприятий, учителей. На основе распущенной "Армии крайовой" возникла новая подпольная военно-политическая организация "Неподлегность" ("НЕ"). В результате расформирования "АК" многие ее участники влились в ряды Гражданской милиции и Войска польского, а также местной администрации. Но ряд командиров и солдат "АК" продолжили борьбу против новых польских властей в надежде на помощь стран Запада. Результатом деятельности этого вооруженного подполья стали грабежи, убийства и насилие в отношении мирных белорусов и украинцев, проживавших на территории Польши и в приграничных районах Белоруссии и Украины. Данные о зверской резнеОдно из кровавых преступлений польские головорезы совершили в начале весны 1945-го. 6 марта на село Скопов, расположенное в 27 километрах западнее города Перемышля, напал отряд так называемой "Народной стражи" (польское - Ludowa Straż biezpieczeństwa). Убийства и истязания мирных жителей села продолжались в течение двух недель марта 1945 года. В результате были зверски убиты около 200 мирных жителей деревни - старики, женщины и дети. Польские изверги не щадили даже священнослужителей греко-католической (униатской) церкви. Руководил бандитским налетом некто Роман Кисель по прозвищу Семп. О том, каким чудовищным истязаниям подверглись жители Скопова, в начале июня 1945 года сообщил начальник 2-го (контрразведывательного) Управления Народного комиссариата государственной безопасности УССР Павел Медведев в докладной записке на имя начальника 2-го Управления НКГБ СССР Петра Федотова. В документе сообщалось, что бывший переселенец с Польши инженер Николай Демьянчик направил на имя патриарха Московского и всея Руси Алексия и экзарха Украины, митрополита Киевского и Галицкого Иоанна письма об убийстве польскими бандитами мирных украинских граждан Скопова. Фотокопии писем ФСБ публикует сейчас. "В этих документах Демьянчик сообщает о зверском убийстве его отца – священника, членов его семьи, других священников и мирных жителей – украинцев села Скопов, расположенного в 27 километрах западнее гор. Перемышля, всего – в числе 200 человек", - сообщал Медведев. "Факты издевательств и зверских расправ над украинцами и православным духовенством на территории Польши подтверждаются данными ряда наших источников", - добавлял он. Дети, сожженные заживоВ своих письмах к церковным иерархам Демьянчик сообщал подробности страшных событий, произошедших в Скопове. "Наша деревня подала заявление о переселении в УССР 27 февраля (1945 года – ред.) и с тех пор мы считали себя гражданами СССР. 6 марта я поехал в Перемышль, чтобы ускорить наш переезд в СССР, но в тот же вечер приехал в наш дом отряд польских солдат-милиционеров и штатских (около 30 человек) и зверски убили всех моих родных, подвергнув их предварительным истязаниям и мучениям", - писал Демьянчик. "Мой отец, 81-летний больной старик, был посажен в кровать, где убит ножом, причем ему выкололи глаза. У сестры Мирославы вместо головы осталась сплошная кровавая маска. Все члены моей семьи в подлинном смысле слова плавали в собственной крови. Даже домашнюю работницу не пощадили кровожадные польские волки, и ее тоже убили, подвергнув мучениям", - добавлял он. По словам Демьянчика, в тот же вечер польские изверги в Скопове убили еще шесть крестьян. "Даже мертвым не дали покоя польские изверги. Через два дня и уже на смертном одре кололи их штыками. У мужа моей сестры - священника Конкомовского вырвали из окровавленных рук крест и топтали его сапогами, причем сорвали также рясу, в которую он был облачен. Только у моего несчастного отца им не удалось вырвать крест из окостенелых, окровавленных рук, он и теперь на смертном одре не выпустил из рук креста, которому поклонялся более 50 лет", - написал Демьянчик. По его словам, убийство было совершено не случайной бандой, "а задолго организованной местной боевой польской организацией, в которой деятельное участие принимали местные польские власти (войт, милиция из Дубицка), причем во главе стоял также местный польский ксёндз Журавский". "Через две недели польские изверги устроили в нашем селе варфоломеевскую ночь, убив около 200 человек стариков, женщин и детей. Жену красноармейца Теклю Пензак сожгли живьем с двумя малолетними детьми. В одном убежище родители скрыли 25 детей, но и те были обнаружены и убиты", - сообщал далее инженер. "Косвенное, но деятельное участие в убийствах принимали польские ксендзы Пругер из села Бабич и Бродович из села Кривичи", - отмечал Демьянчик. Мольба о помощи В заключение своих писем Демьянчик обратился к патриарху Алексию и митрополиту Иоанну со словами помощи. "Моя семья принадлежала к партии, которая, помня завет незабвенного Богдана Хмельницкого "Волим Русь Восточную, православную", всегда стремилась к Великому русскому народу, составной частью которого мы всегда считались и через это были жестоко преследованы в мировую войну... Теперь по трагическому стечению обстоятельств моя семья погибла от русского оружия, данного полякам для борьбы с немцами", - писал инженер. "В этот страшный для меня час я обращаюсь к Вашему святейшеству с просьбой о помощи. Я прошу Вас поддержать мою просьбу перед товарищем Сталиным о проведении следствия в этом Скоповском деле и о наказании виновных, которые имеются налицо. Ведь у могучего русского народа - победителя зверя-Гитлера, достаточно силы, чтобы постоять за своих детей", - добавлял Демьянчик. Заместитель начальника 2-го Управления НКГБ СССР Эдуард Бартошевич 22 июня 1945-го сообщил Павлу Медведеву о результатах рассмотрения его докладной записки от 4 июня: "Документы, исходящие от инженера Демьянчука на имя патриарха Алексия и экзарха Иоанна, нами направлены адресатам".

https://ria.ru/20240913/plany-1972403535.html

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