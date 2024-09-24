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Всероссийский слет казачьей молодежи стартовал в Пятигорске - РИА Новости, 24.09.2024
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Фестиваль традиционной народной культуры Казачья слава - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Российское казачество
 
16:36 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/kazachestvo-1974458152.html
Всероссийский слет казачьей молодежи стартовал в Пятигорске
Всероссийский слет казачьей молодежи стартовал в Пятигорске - РИА Новости, 24.09.2024
Всероссийский слет казачьей молодежи стартовал в Пятигорске
В центре знаний "Машук" в Пятигорске прошло открытие V Всероссийского слета казачьей молодежи, в нем принимают участие более 150 юных казаков из России и... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:36
2024-09-24T16:36
российское казачество
российское казачество
пятигорск
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В центре знаний "Машук" в Пятигорске прошло открытие V Всероссийского слета казачьей молодежи, в нем принимают участие более 150 юных казаков из России и зарубежья, сообщает портал "Российское казачество". Приветственную телеграмму гостям и участникам слета направил президент РФ Владимир Путин."Форум расширяет свое представительство и географию. В нынешнем году впервые его делегатами стали учащиеся казачьих кадетских корпусов, а также гости из ближнего и дальнего зарубежья. Все это, несомненно, содействует главным целям вашего мероприятия – укреплению сотрудничества, плодотворному обмену опытом и лучшими практиками в деле развития казачества и военно-патриотического воспитания", – говорится в послании.Приветствие делегатам форума также направил полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Он отметил, что слет дает молодым казакам шанс обменяться опытом, поделиться идеями и найти команду для их реализации.В рамках открытия прошла торжественная церемония награждения казаков-участников СВО. Медали "Казачья доблесть" вручил атаман Всероссийского казачьего войска Виталий Кузнецов.Форум проходит с 24 по 28 сентября. Организаторы подготовили насыщенную образовательную и развлекательную программу. Участникам предстоит пройти обучение по одному из пяти направлений: образование, медиа и блогосфера, военно-патриотическое воспитание, государственная и казачья служба или школа руководителей. Также запланированы творческие занятия, мастер-классы, игры и викторины.
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российское казачество, пятигорск
Российское казачество, Российское казачество, Пятигорск

Всероссийский слет казачьей молодежи стартовал в Пятигорске

© Владимир НаскидаевОткрытие V Всероссийского слета казачьей молодежи
Открытие V Всероссийского слета казачьей молодежи - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Владимир Наскидаев
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В центре знаний "Машук" в Пятигорске прошло открытие V Всероссийского слета казачьей молодежи, в нем принимают участие более 150 юных казаков из России и зарубежья, сообщает портал "Российское казачество". Приветственную телеграмму гостям и участникам слета направил президент РФ Владимир Путин.
"Форум расширяет свое представительство и географию. В нынешнем году впервые его делегатами стали учащиеся казачьих кадетских корпусов, а также гости из ближнего и дальнего зарубежья. Все это, несомненно, содействует главным целям вашего мероприятия – укреплению сотрудничества, плодотворному обмену опытом и лучшими практиками в деле развития казачества и военно-патриотического воспитания", – говорится в послании.
Приветствие делегатам форума также направил полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Он отметил, что слет дает молодым казакам шанс обменяться опытом, поделиться идеями и найти команду для их реализации.
Фестиваль Казачья станица Москва в музее-заповеднике Коломенское - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Фестиваль "Казачья станица Москва" прошел в "Коломенском"
16 сентября, 12:06
В рамках открытия прошла торжественная церемония награждения казаков-участников СВО. Медали "Казачья доблесть" вручил атаман Всероссийского казачьего войска Виталий Кузнецов.
Форум проходит с 24 по 28 сентября. Организаторы подготовили насыщенную образовательную и развлекательную программу. Участникам предстоит пройти обучение по одному из пяти направлений: образование, медиа и блогосфера, военно-патриотическое воспитание, государственная и казачья служба или школа руководителей. Также запланированы творческие занятия, мастер-классы, игры и викторины.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоПятигорск
 
 
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