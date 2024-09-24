https://ria.ru/20240924/kazachestvo-1974458152.html

Всероссийский слет казачьей молодежи стартовал в Пятигорске

Всероссийский слет казачьей молодежи стартовал в Пятигорске - РИА Новости, 24.09.2024

Всероссийский слет казачьей молодежи стартовал в Пятигорске

В центре знаний "Машук" в Пятигорске прошло открытие V Всероссийского слета казачьей молодежи, в нем принимают участие более 150 юных казаков из России и... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:36

2024-09-24T16:36

2024-09-24T16:36

российское казачество

российское казачество

пятигорск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974446908_0:171:2730:1707_1920x0_80_0_0_68fc0afa7cd4117b199dabce2762ed61.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В центре знаний "Машук" в Пятигорске прошло открытие V Всероссийского слета казачьей молодежи, в нем принимают участие более 150 юных казаков из России и зарубежья, сообщает портал "Российское казачество". Приветственную телеграмму гостям и участникам слета направил президент РФ Владимир Путин."Форум расширяет свое представительство и географию. В нынешнем году впервые его делегатами стали учащиеся казачьих кадетских корпусов, а также гости из ближнего и дальнего зарубежья. Все это, несомненно, содействует главным целям вашего мероприятия – укреплению сотрудничества, плодотворному обмену опытом и лучшими практиками в деле развития казачества и военно-патриотического воспитания", – говорится в послании.Приветствие делегатам форума также направил полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Он отметил, что слет дает молодым казакам шанс обменяться опытом, поделиться идеями и найти команду для их реализации.В рамках открытия прошла торжественная церемония награждения казаков-участников СВО. Медали "Казачья доблесть" вручил атаман Всероссийского казачьего войска Виталий Кузнецов.Форум проходит с 24 по 28 сентября. Организаторы подготовили насыщенную образовательную и развлекательную программу. Участникам предстоит пройти обучение по одному из пяти направлений: образование, медиа и блогосфера, военно-патриотическое воспитание, государственная и казачья служба или школа руководителей. Также запланированы творческие занятия, мастер-классы, игры и викторины.

https://ria.ru/20240916/festival--1972928017.html

пятигорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

российское казачество, пятигорск