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Более 35 катков заработают в Московской области в зимний сезон - РИА Новости, 24.09.2024
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Новости Подмосковья
 
17:10 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/katki-1974467646.html
Более 35 катков заработают в Московской области в зимний сезон
Более 35 катков заработают в Московской области в зимний сезон - РИА Новости, 24.09.2024
Более 35 катков заработают в Московской области в зимний сезон
Заместитель председателя правительства Московской области Михаил Хайкин рассказал, что с приходом зимнего сезона в регионе будут работать 38 катков с... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:10
2024-09-24T17:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Московской области Михаил Хайкин рассказал, что с приходом зимнего сезона в регионе будут работать 38 катков с искусственным льдом. Их планируют залить в парках и на общественных территориях, написал 360.ru.В некоторых местах, по словам чиновника, запланирован запуск катков с прокатом инвентаря и раздевалками. Многие парки уже начали подготовку к зиме.В Балашихе, Истре, Богородском и Пушкинском округах катки будут оборудованы прокатом, музыкальным сопровождением и теплыми раздевалками. Их также планируют открыть в Ивантеевке, Дубне, Егорьевске и других городах..
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 35 катков заработают в Московской области в зимний сезон

© РИА Новости / Илья ПиталевПосетители катаются на катке
Посетители катаются на катке - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Московской области Михаил Хайкин рассказал, что с приходом зимнего сезона в регионе будут работать 38 катков с искусственным льдом. Их планируют залить в парках и на общественных территориях, написал 360.ru.
В некоторых местах, по словам чиновника, запланирован запуск катков с прокатом инвентаря и раздевалками. Многие парки уже начали подготовку к зиме.
В Балашихе, Истре, Богородском и Пушкинском округах катки будут оборудованы прокатом, музыкальным сопровождением и теплыми раздевалками. Их также планируют открыть в Ивантеевке, Дубне, Егорьевске и других городах..
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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