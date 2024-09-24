https://ria.ru/20240924/katki-1974467646.html

Более 35 катков заработают в Московской области в зимний сезон

Более 35 катков заработают в Московской области в зимний сезон - РИА Новости, 24.09.2024

Более 35 катков заработают в Московской области в зимний сезон

Заместитель председателя правительства Московской области Михаил Хайкин рассказал, что с приходом зимнего сезона в регионе будут работать 38 катков с... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T17:10

2024-09-24T17:10

2024-09-24T17:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Московской области Михаил Хайкин рассказал, что с приходом зимнего сезона в регионе будут работать 38 катков с искусственным льдом. Их планируют залить в парках и на общественных территориях, написал 360.ru.В некоторых местах, по словам чиновника, запланирован запуск катков с прокатом инвентаря и раздевалками. Многие парки уже начали подготовку к зиме.В Балашихе, Истре, Богородском и Пушкинском округах катки будут оборудованы прокатом, музыкальным сопровождением и теплыми раздевалками. Их также планируют открыть в Ивантеевке, Дубне, Егорьевске и других городах..

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)