https://ria.ru/20240924/kahovka-1974374312.html
При обстреле Каховки ранены два мирных жителя
При обстреле Каховки ранены два мирных жителя - РИА Новости, 24.09.2024
При обстреле Каховки ранены два мирных жителя
При обстреле города Каховка в Херсонской области ранения получили два мирных жителя, всего за сутки ВСУ нанесла 46 артиллерийских ударов населенных пунктов... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:18
2024-09-24T11:18
2024-09-24T11:18
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ГЕНИЧЕСК, 24 сен - РИА Новости. При обстреле города Каховка в Херсонской области ранения получили два мирных жителя, всего за сутки ВСУ нанесла 46 артиллерийских ударов населенных пунктов левого берега Днепра, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. Накануне губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале написал, что в результате обстрела жилого сектора в Каховке множественные осколочные ранения получил 38-летний местный житель. "В результате обстрела ВСУ жилого сектора в городе Каховка множественные осколочные ранения получили два мирных жителя. Всего в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских ударов. Еще 21 "прилет" был зафиксирован ВСУ ночью", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Топалевка, Цукуры, Алешки, Васильевка, Софиевка, Любимовка, Голая Пристань, Днепряны, Казачьи Лагеря.
https://ria.ru/20240504/obstrely-1943809747.html
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каховка, днепр (город), херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, сво
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Днепр (город), Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, СВО
При обстреле Каховки ранены два мирных жителя
При обстреле Каховки в Херсонской области пострадали два мирных жителя
ГЕНИЧЕСК, 24 сен - РИА Новости. При обстреле города Каховка в Херсонской области ранения получили два мирных жителя, всего за сутки ВСУ нанесла 46 артиллерийских ударов населенных пунктов левого берега Днепра, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
Накануне губернатор региона Владимир Сальдо
в своем Telegram-канале
написал, что в результате обстрела жилого сектора в Каховке множественные осколочные ранения получил 38-летний местный житель.
"В результате обстрела ВСУ жилого сектора в городе Каховка множественные осколочные ранения получили два мирных жителя. Всего в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских ударов. Еще 21 "прилет" был зафиксирован ВСУ ночью", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись Каховка, Топалевка, Цукуры, Алешки, Васильевка, Софиевка, Любимовка, Голая Пристань, Днепряны, Казачьи Лагеря.