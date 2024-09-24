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"Танцующие ламбаду" кабаны попали на фотоловушку в Приморье - РИА Новости, 24.09.2024
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Хорошие новости
 
08:35 24.09.2024 (обновлено: 10:50 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/kaban-1974359235.html
"Танцующие ламбаду" кабаны попали на фотоловушку в Приморье
"Танцующие ламбаду" кабаны попали на фотоловушку в Приморье - РИА Новости, 24.09.2024
"Танцующие ламбаду" кабаны попали на фотоловушку в Приморье
"Танцующие ламбаду" кабаны попали на фотоловушку в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье, где после эпидемии африканской чумы свиней началось восстановление... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T08:35
2024-09-24T10:50
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен — РИА Новости. "Танцующие ламбаду" кабаны попали на фотоловушку в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье, где после эпидемии африканской чумы свиней началось восстановление популяции этого вида, сообщает учреждение. В Telegram-канале заповедника опубликовано видео, где несколько кабанов ритмично трутся о нижнюю часть ствола дерева. "Дикие танцы. Вот это зрелище: танцующие у дерева кабаны! Но зачем же на самом деле дикие свиньи полируют нижнюю часть ствола? "Почесочная" для кабана — это настоящая лесная "соцсеть" и "навигатор" в одном флаконе. Кабан внимательно обнюхивает "сообщения", оставленные до него другими особями, а потом трется сам: рылом, холкой, боками и вертит хвостом от удовольствия. Многие деревья-чесалки используются ими в течение многих лет", — говорится в сообщении. Ученые отмечают, что у каждого кабана индивидуальный запах из-за секретов кожных желез. Сородичи считывают его и получают информацию о состоянии здоровья, половой принадлежности и даже о настроении соседа. Также такие деревья помогают кабанам ориентироваться на местности. Маленькие кабанята учатся пользоваться "чесалками", подражая старшим. Сейчас специалисты все чаще отмечают небольшие табуны и молодых особей на территории заповедника. В 2019 году, с приходом на юг Дальнего Востока африканской чумы свиней, численность дикого кабана на территории заповедника сократилась в пять раз: с двух тысяч особей до чуть более четырехсот. "Сегодня численность животных постепенно увеличивается. Тем более отрадно видеть будто весело танцующих ламбаду кабанов", — отмечают в заповеднике. Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания редкого амурского тигра.
https://ria.ru/20240904/medved-1970548198.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Танцующие кабаны в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье
"Танцующие ламбаду" кабаны попали на фотоловушку в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье, где после эпидемии африканской чумы свиней началось восстановление популяции этого вида, сообщает учреждение. В Telegram-канале заповедника опубликовано видео, где несколько кабанов ритмично трутся о нижнюю часть ствола дерева.
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дальний восток, приморский край, юнеско, экология в россии
Хорошие новости, Дальний Восток, Приморский край, ЮНЕСКО, Экология в России
"Танцующие ламбаду" кабаны попали на фотоловушку в Приморье

Танцующие ламбаду кабаны попали на фотоловушку в Сихотэ-Алинском заповеднике

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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен — РИА Новости. "Танцующие ламбаду" кабаны попали на фотоловушку в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье, где после эпидемии африканской чумы свиней началось восстановление популяции этого вида, сообщает учреждение. В Telegram-канале заповедника опубликовано видео, где несколько кабанов ритмично трутся о нижнюю часть ствола дерева.
"Дикие танцы. Вот это зрелище: танцующие у дерева кабаны! Но зачем же на самом деле дикие свиньи полируют нижнюю часть ствола? "Почесочная" для кабана — это настоящая лесная "соцсеть" и "навигатор" в одном флаконе. Кабан внимательно обнюхивает "сообщения", оставленные до него другими особями, а потом трется сам: рылом, холкой, боками и вертит хвостом от удовольствия. Многие деревья-чесалки используются ими в течение многих лет", — говорится в сообщении.
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Ученые отмечают, что у каждого кабана индивидуальный запах из-за секретов кожных желез. Сородичи считывают его и получают информацию о состоянии здоровья, половой принадлежности и даже о настроении соседа. Также такие деревья помогают кабанам ориентироваться на местности. Маленькие кабанята учатся пользоваться "чесалками", подражая старшим.
Сейчас специалисты все чаще отмечают небольшие табуны и молодых особей на территории заповедника. В 2019 году, с приходом на юг Дальнего Востока африканской чумы свиней, численность дикого кабана на территории заповедника сократилась в пять раз: с двух тысяч особей до чуть более четырехсот.
"Сегодня численность животных постепенно увеличивается. Тем более отрадно видеть будто весело танцующих ламбаду кабанов", — отмечают в заповеднике.
Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания редкого амурского тигра.
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