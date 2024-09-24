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Ядерная сделка с Ираном невозможна без участия США, заявил Гросси - РИА Новости, 24.09.2024
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18:19 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/iran-1974481308.html
Ядерная сделка с Ираном невозможна без участия США, заявил Гросси
Ядерная сделка с Ираном невозможна без участия США, заявил Гросси - РИА Новости, 24.09.2024
Ядерная сделка с Ираном невозможна без участия США, заявил Гросси
Ядерная сделка с Ираном не представляется возможной без участия США, которые играют центральную роль в переговорном процессе, считает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T18:19
2024-09-24T18:19
в мире
иран
сша
тегеран (город)
рафаэль гросси
магатэ
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Ядерная сделка с Ираном не представляется возможной без участия США, которые играют центральную роль в переговорном процессе, считает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Нет... Я думаю, очевидно, что центральную роль играют Соединенные Штаты", - сказал он в ответ на вопрос ведущей телеканала CNN о том, существует ли вероятность ядерной сделки без содействия Вашингтона. Гросси добавил, что между Ираном и США, скорее всего, идут переговоры через посредников. В то же время он отметил неотъемлемую роль МАГАТЭ, поскольку лишь ее инспекторы присутствуют на иранских ядерных объектах. По словам Гросси, МАГАТЭ частично потеряло возможность наблюдать за иранской ядерной программой, и в скором времени он намерен обсудить этот вопрос с представителями Тегерана. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США, где президентом был Трамп, вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.
https://ria.ru/20240924/grossi-1974338892.html
https://ria.ru/20240924/magate-1974338412.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), рафаэль гросси, магатэ
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Ядерная сделка с Ираном невозможна без участия США, заявил Гросси

Гросси заявил, что ядерная сделка с Ираном невозможна без участия США

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Ядерная сделка с Ираном не представляется возможной без участия США, которые играют центральную роль в переговорном процессе, считает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Нет... Я думаю, очевидно, что центральную роль играют Соединенные Штаты", - сказал он в ответ на вопрос ведущей телеканала CNN о том, существует ли вероятность ядерной сделки без содействия Вашингтона.
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Гросси добавил, что между Ираном и США, скорее всего, идут переговоры через посредников. В то же время он отметил неотъемлемую роль МАГАТЭ, поскольку лишь ее инспекторы присутствуют на иранских ядерных объектах.
По словам Гросси, МАГАТЭ частично потеряло возможность наблюдать за иранской ядерной программой, и в скором времени он намерен обсудить этот вопрос с представителями Тегерана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США, где президентом был Трамп, вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.
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