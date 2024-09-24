https://ria.ru/20240924/iran-1974481308.html

Ядерная сделка с Ираном невозможна без участия США, заявил Гросси

Ядерная сделка с Ираном невозможна без участия США, заявил Гросси - РИА Новости, 24.09.2024

Ядерная сделка с Ираном невозможна без участия США, заявил Гросси

Ядерная сделка с Ираном не представляется возможной без участия США, которые играют центральную роль в переговорном процессе, считает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T18:19

2024-09-24T18:19

2024-09-24T18:19

в мире

иран

сша

тегеран (город)

рафаэль гросси

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968788060_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65e4c9b3eb5788c5a4a39998a8a65d9b.jpg

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Ядерная сделка с Ираном не представляется возможной без участия США, которые играют центральную роль в переговорном процессе, считает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Нет... Я думаю, очевидно, что центральную роль играют Соединенные Штаты", - сказал он в ответ на вопрос ведущей телеканала CNN о том, существует ли вероятность ядерной сделки без содействия Вашингтона. Гросси добавил, что между Ираном и США, скорее всего, идут переговоры через посредников. В то же время он отметил неотъемлемую роль МАГАТЭ, поскольку лишь ее инспекторы присутствуют на иранских ядерных объектах. По словам Гросси, МАГАТЭ частично потеряло возможность наблюдать за иранской ядерной программой, и в скором времени он намерен обсудить этот вопрос с представителями Тегерана. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США, где президентом был Трамп, вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.

https://ria.ru/20240924/grossi-1974338892.html

https://ria.ru/20240924/magate-1974338412.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, тегеран (город), рафаэль гросси, магатэ