https://ria.ru/20240924/ipoteka-1974354683.html

СМИ: в регионах с низкой рождаемостью могут увеличить выплаты на ипотеку

СМИ: в регионах с низкой рождаемостью могут увеличить выплаты на ипотеку - РИА Новости, 24.09.2024

СМИ: в регионах с низкой рождаемостью могут увеличить выплаты на ипотеку

В российских регионах с низкой рождаемостью предлагается выплачивать семьям с детьми по одному миллиону рублей для погашения ипотеки, пишет газета "Известия" со РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T07:13

2024-09-24T07:13

2024-09-24T07:13

россия

приморский край

воронежская область

сергей миронов

антон силуанов

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В российских регионах с низкой рождаемостью предлагается выплачивать семьям с детьми по одному миллиону рублей для погашения ипотеки, пишет газета "Известия" со ссылкой на обращение первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой и главы фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова, которое они направили главе Минфина Антону Силуанову. "Так, стандартный размер данной выплаты по стране равен 450 тысячам рублей. Вместе с этим в Приморском крае действует специальная программа, позволяющая семьям получить выплату в увеличенном размере - 1 миллион рублей. В то же время 5 сентября этого года на пленарной сессии Восточного экономического форума президент РФ Владимир Владимирович Путин поручил распространить выплату 1 миллиона рублей многодетным и на другие регионы Дальнего Востока", - цитирует документ издание. Как пишет газета, депутаты предлагают Минфину оценить целесообразность инициативы по увеличению выплаты на погашение ипотеки до 1 млн рублей в регионах России с низкой рождаемостью, чтобы стимулировать рождение детей. По мнению авторов обращения, инициатива затронет 23 региона, среди них, в частности, Томская, Кемеровская, Саратовская, Пензенская, Волгоградская, Ленинградская, Орловская, Брянская, Воронежская области.

https://ria.ru/20240905/putin-1970729839.html

россия

приморский край

воронежская область

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россия, приморский край, воронежская область, сергей миронов, антон силуанов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)