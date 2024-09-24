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СМИ: в регионах с низкой рождаемостью могут увеличить выплаты на ипотеку - РИА Новости, 24.09.2024
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07:13 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/ipoteka-1974354683.html
СМИ: в регионах с низкой рождаемостью могут увеличить выплаты на ипотеку
СМИ: в регионах с низкой рождаемостью могут увеличить выплаты на ипотеку - РИА Новости, 24.09.2024
СМИ: в регионах с низкой рождаемостью могут увеличить выплаты на ипотеку
В российских регионах с низкой рождаемостью предлагается выплачивать семьям с детьми по одному миллиону рублей для погашения ипотеки, пишет газета "Известия" со РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T07:13
2024-09-24T07:13
россия
приморский край
воронежская область
сергей миронов
антон силуанов
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В российских регионах с низкой рождаемостью предлагается выплачивать семьям с детьми по одному миллиону рублей для погашения ипотеки, пишет газета "Известия" со ссылкой на обращение первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой и главы фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова, которое они направили главе Минфина Антону Силуанову. "Так, стандартный размер данной выплаты по стране равен 450 тысячам рублей. Вместе с этим в Приморском крае действует специальная программа, позволяющая семьям получить выплату в увеличенном размере - 1 миллион рублей. В то же время 5 сентября этого года на пленарной сессии Восточного экономического форума президент РФ Владимир Владимирович Путин поручил распространить выплату 1 миллиона рублей многодетным и на другие регионы Дальнего Востока", - цитирует документ издание. Как пишет газета, депутаты предлагают Минфину оценить целесообразность инициативы по увеличению выплаты на погашение ипотеки до 1 млн рублей в регионах России с низкой рождаемостью, чтобы стимулировать рождение детей. По мнению авторов обращения, инициатива затронет 23 региона, среди них, в частности, Томская, Кемеровская, Саратовская, Пензенская, Волгоградская, Ленинградская, Орловская, Брянская, Воронежская области.
https://ria.ru/20240905/putin-1970729839.html
россия
приморский край
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россия, приморский край, воронежская область, сергей миронов, антон силуанов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Приморский край, Воронежская область, Сергей Миронов, Антон Силуанов, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
СМИ: в регионах с низкой рождаемостью могут увеличить выплаты на ипотеку

"Известия": в регионах с низкой рождаемостью могут увеличить выплату на ипотеку

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на набережной
Люди отдыхают на набережной - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В российских регионах с низкой рождаемостью предлагается выплачивать семьям с детьми по одному миллиону рублей для погашения ипотеки, пишет газета "Известия" со ссылкой на обращение первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой и главы фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова, которое они направили главе Минфина Антону Силуанову.
"Так, стандартный размер данной выплаты по стране равен 450 тысячам рублей. Вместе с этим в Приморском крае действует специальная программа, позволяющая семьям получить выплату в увеличенном размере - 1 миллион рублей. В то же время 5 сентября этого года на пленарной сессии Восточного экономического форума президент РФ Владимир Владимирович Путин поручил распространить выплату 1 миллиона рублей многодетным и на другие регионы Дальнего Востока", - цитирует документ издание.
Как пишет газета, депутаты предлагают Минфину оценить целесообразность инициативы по увеличению выплаты на погашение ипотеки до 1 млн рублей в регионах России с низкой рождаемостью, чтобы стимулировать рождение детей.
По мнению авторов обращения, инициатива затронет 23 региона, среди них, в частности, Томская, Кемеровская, Саратовская, Пензенская, Волгоградская, Ленинградская, Орловская, Брянская, Воронежская области.
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РоссияПриморский крайВоронежская областьСергей МироновАнтон СилуановГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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