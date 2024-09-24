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Иордания никогда не примет идею насильственного перемещения палестинцев - РИА Новости, 24.09.2024
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19:55 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/iordaniya-1974498795.html
Иордания никогда не примет идею насильственного перемещения палестинцев
Иордания никогда не примет идею насильственного перемещения палестинцев - РИА Новости, 24.09.2024
Иордания никогда не примет идею насильственного перемещения палестинцев
Иордания никогда не примет идею насильственного перемещения палестинцев на территорию королевства, поскольку это является военным преступлением, заявил король... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T19:55
2024-09-24T19:55
в мире
иордания
нью-йорк (город)
германия
абдалла ii
олаф шольц
оон
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Иордания никогда не примет идею насильственного перемещения палестинцев на территорию королевства, поскольку это является военным преступлением, заявил король Иордании Абдалла II выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее в августе пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц и король Иордании провели телефонный разговор, в ходе которого сошлись на неприемлемости изгнания палестинцев с Западного берега реки Иордан. "Это включает тех, кто продолжает пропагандировать идею Иордании как альтернативной родины (для палестинцев - ред.). Так позвольте мне выразиться очень, очень ясно - это никогда не произойдет. Мы никогда не примем насильственное перемещение палестинцев, это военное преступление", - сказал Абдалла II, выступая перед участниками недели высокого уровня ГА ООН. Неделя высокого уровня 79-й Генеральной Ассамблеи ООН стартовала во вторник в Нью-Йорке с участием нескольких сотен глав государств и министров иностранных дел. В течение пяти дней делегации со всего мира будут обсуждать вопросы глобального значения, в том числе проблемы международной безопасности, предотвращения и урегулирования конфликтов, борьбу с изменениями климата, проблемы социально-экономического характера и ряд других.
https://ria.ru/20240924/iordaniya-1974333839.html
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иордания
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в мире, иордания, нью-йорк (город), германия, абдалла ii, олаф шольц, оон
В мире, Иордания, Нью-Йорк (город), Германия, Абдалла II, Олаф Шольц, ООН
Иордания никогда не примет идею насильственного перемещения палестинцев

Король Иордании: страна никогда не примет насильственное перемещение палестинцев

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКороль Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II Бен Аль Хусейн
Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II Бен Аль Хусейн - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II Бен Аль Хусейн. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Иордания никогда не примет идею насильственного перемещения палестинцев на территорию королевства, поскольку это является военным преступлением, заявил король Иордании Абдалла II выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ранее в августе пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц и король Иордании провели телефонный разговор, в ходе которого сошлись на неприемлемости изгнания палестинцев с Западного берега реки Иордан.
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"Это включает тех, кто продолжает пропагандировать идею Иордании как альтернативной родины (для палестинцев - ред.). Так позвольте мне выразиться очень, очень ясно - это никогда не произойдет. Мы никогда не примем насильственное перемещение палестинцев, это военное преступление", - сказал Абдалла II, выступая перед участниками недели высокого уровня ГА ООН.
Неделя высокого уровня 79-й Генеральной Ассамблеи ООН стартовала во вторник в Нью-Йорке с участием нескольких сотен глав государств и министров иностранных дел. В течение пяти дней делегации со всего мира будут обсуждать вопросы глобального значения, в том числе проблемы международной безопасности, предотвращения и урегулирования конфликтов, борьбу с изменениями климата, проблемы социально-экономического характера и ряд других.
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В миреИорданияНью-Йорк (город)ГерманияАбдалла IIОлаф ШольцООН
 
 
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