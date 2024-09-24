https://ria.ru/20240924/inflyatsiya-1974455307.html

Инфляция в России прошла пик в начале июля, заявил Решетников

Инфляция в России прошла пик в начале июля, заявил Решетников - РИА Новости, 24.09.2024

Инфляция в России прошла пик в начале июля, заявил Решетников

Инфляция в России прошла пик в начале июля, сейчас замедляется и этот процесс продолжится в следующем году, в итоге индикатор должен выйти на целевой уровень в... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:26

2024-09-24T16:26

2024-09-24T16:48

россия

экономика

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Инфляция в России прошла пик в начале июля, сейчас замедляется и этот процесс продолжится в следующем году, в итоге индикатор должен выйти на целевой уровень в 2026 году, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников."Инфляция после пика в начале июля начала замедляться. В 2025 году замедление инфляции продолжится, и в 2026 году мы выйдем на целевой уровень", - сказал он, выступая на заседании правительства.По прогнозу министерства, инфляция по итогам текущего года составит 7,3%, в 2025 году - 4,5%, в 2026 году - 4%.

https://ria.ru/20240913/inflyatsiya-1972547288.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика