https://ria.ru/20240924/inflyatsiya-1974455307.html
Инфляция в России прошла пик в начале июля, заявил Решетников
Инфляция в России прошла пик в начале июля, заявил Решетников - РИА Новости, 24.09.2024
Инфляция в России прошла пик в начале июля, заявил Решетников
Инфляция в России прошла пик в начале июля, сейчас замедляется и этот процесс продолжится в следующем году, в итоге индикатор должен выйти на целевой уровень в... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:26
2024-09-24T16:26
2024-09-24T16:48
россия
экономика
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Инфляция в России прошла пик в начале июля, сейчас замедляется и этот процесс продолжится в следующем году, в итоге индикатор должен выйти на целевой уровень в 2026 году, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников."Инфляция после пика в начале июля начала замедляться. В 2025 году замедление инфляции продолжится, и в 2026 году мы выйдем на целевой уровень", - сказал он, выступая на заседании правительства.По прогнозу министерства, инфляция по итогам текущего года составит 7,3%, в 2025 году - 4,5%, в 2026 году - 4%.
https://ria.ru/20240913/inflyatsiya-1972547288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
Инфляция в России прошла пик в начале июля, заявил Решетников
Решетников: инфляция в России прошла пик в начале июля, сейчас замедляется
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Инфляция в России прошла пик в начале июля, сейчас замедляется и этот процесс продолжится в следующем году, в итоге индикатор должен выйти на целевой уровень в 2026 году, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Инфляция после пика в начале июля начала замедляться. В 2025 году замедление инфляции продолжится, и в 2026 году мы выйдем на целевой уровень", - сказал он, выступая на заседании правительства.
По прогнозу министерства, инфляция по итогам текущего года составит 7,3%, в 2025 году - 4,5%, в 2026 году - 4%.