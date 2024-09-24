https://ria.ru/20240924/indoneziya-1974370214.html

Русские приезжали в Индонезию как гости, заявил посол в Москве

Русские приезжали в Индонезию как гости, заявил посол в Москве - РИА Новости, 24.09.2024

Русские приезжали в Индонезию как гости, заявил посол в Москве

Исторически представители России приезжали в Индонезию с добрыми намерениями, как гости и исследователи, заявил посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш в рамках... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T10:34

2024-09-24T10:34

2024-09-24T10:34

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ДЖАКАРТА, 24 сен - РИА Новости. Исторически представители России приезжали в Индонезию с добрыми намерениями, как гости и исследователи, заявил посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш в рамках международной конференции дискуссионного клуба "Валдай" в Джакарте. "Стоит отметить, что русские приехали в нашу часть света с добрыми намерениями. Они приехали как гости, исследователи, ученые, а не как оккупанты или колонизаторы. Так что это очень важно. Они приехали как гости, как исследователи и очевидцы, а не как колонизаторы", - подчеркнул Тавареш. Дипломат добавил, что принципиальная позиция СССР была против претензий Нидерландов на господство в Индонезии, поэтому Советский Союз был готов поддержать борьбу новорожденной республики против голландского колониализма.

https://ria.ru/20240707/indonezija-1958024207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индонезия, россия, москва, в мире