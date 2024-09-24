https://ria.ru/20240924/hinshtejn-1974465073.html

В Госдуме надеются на раскрытие IP-адресов нарушителей правил Telegram

В Госдуме надеются на раскрытие IP-адресов нарушителей правил Telegram - РИА Новости, 24.09.2024

В Госдуме надеются на раскрытие IP-адресов нарушителей правил Telegram

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что рассчитывает на применение обновленной политики конфиденциальности Telegram во всех... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:58

2024-09-24T16:58

2024-09-24T17:00

технологии

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павел дуров

telegram

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что рассчитывает на применение обновленной политики конфиденциальности Telegram во всех странах, в том числе в России, и на раскрытие IP-адресов нарушителей правил мессенджера властям РФ. В понедельник основатель Telegram Павел Дуров сообщил об обновлении политики конфиденциальности мессенджера. Теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей платформы, нарушающих ее правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы. "Что касается передачи соответствующим органам IP-адресов и номеров телефонов нарушителей правил Telegram: я очень рассчитываю, что такой подход не будет иметь какой-то пограничный акцент, а будет всё-таки распространяться на территориях всех стран, в том числе и в России. Если в результате такой работы из мессенджера исчезнут порнография, каналы по продаже оружия, наркотиков и другие очевидно криминальные вещи, от этого все только выиграют", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240417/peskov-1940562080.html

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технологии, россия, александр хинштейн, павел дуров, telegram, госдума рф