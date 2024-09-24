Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме надеются на раскрытие IP-адресов нарушителей правил Telegram - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 24.09.2024 (обновлено: 17:00 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/hinshtejn-1974465073.html
В Госдуме надеются на раскрытие IP-адресов нарушителей правил Telegram
В Госдуме надеются на раскрытие IP-адресов нарушителей правил Telegram - РИА Новости, 24.09.2024
В Госдуме надеются на раскрытие IP-адресов нарушителей правил Telegram
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что рассчитывает на применение обновленной политики конфиденциальности Telegram во всех... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:58
2024-09-24T17:00
технологии
россия
александр хинштейн
павел дуров
telegram
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149714/21/1497142150_0:70:2501:1476_1920x0_80_0_0_7e314c600f523f6e9ae8efbec5964b58.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что рассчитывает на применение обновленной политики конфиденциальности Telegram во всех странах, в том числе в России, и на раскрытие IP-адресов нарушителей правил мессенджера властям РФ. В понедельник основатель Telegram Павел Дуров сообщил об обновлении политики конфиденциальности мессенджера. Теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей платформы, нарушающих ее правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы. "Что касается передачи соответствующим органам IP-адресов и номеров телефонов нарушителей правил Telegram: я очень рассчитываю, что такой подход не будет иметь какой-то пограничный акцент, а будет всё-таки распространяться на территориях всех стран, в том числе и в России. Если в результате такой работы из мессенджера исчезнут порнография, каналы по продаже оружия, наркотиков и другие очевидно криминальные вещи, от этого все только выиграют", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240417/peskov-1940562080.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149714/21/1497142150_220:0:2280:1545_1920x0_80_0_0_f8cfb8237b61c2a6bd0a6a2f35b343a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, александр хинштейн, павел дуров, telegram, госдума рф
Технологии, Россия, Александр Хинштейн, Павел Дуров, Telegram, Госдума РФ
В Госдуме надеются на раскрытие IP-адресов нарушителей правил Telegram

Хинштейн рассчитывает на раскрытие IP-адресов нарушителей правил Telegram

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что рассчитывает на применение обновленной политики конфиденциальности Telegram во всех странах, в том числе в России, и на раскрытие IP-адресов нарушителей правил мессенджера властям РФ.
В понедельник основатель Telegram Павел Дуров сообщил об обновлении политики конфиденциальности мессенджера. Теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей платформы, нарушающих ее правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы.
"Что касается передачи соответствующим органам IP-адресов и номеров телефонов нарушителей правил Telegram: я очень рассчитываю, что такой подход не будет иметь какой-то пограничный акцент, а будет всё-таки распространяться на территориях всех стран, в том числе и в России. Если в результате такой работы из мессенджера исчезнут порнография, каналы по продаже оружия, наркотиков и другие очевидно криминальные вещи, от этого все только выиграют", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Решений в отношении Telegram нет, заявил Песков
17 апреля, 13:11
 
ТехнологииРоссияАлександр ХинштейнПавел ДуровTelegramГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала