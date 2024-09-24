https://ria.ru/20240924/harkov-1974444575.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 24.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы прогремели во вторник в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T15:40

2024-09-24T15:40

2024-09-24T15:40

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". "В Харькове прозвучал еще один взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Несколькими минутами раньше там же появились сообщения о взрывах. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации на 15.26 мск, в Харьковской и Сумской областях Украины звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины