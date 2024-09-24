https://ria.ru/20240924/harkov-1974444575.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 24.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прогремели во вторник в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:40
2024-09-24T15:40
2024-09-24T15:40
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". "В Харькове прозвучал еще один взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Несколькими минутами раньше там же появились сообщения о взрывах. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации на 15.26 мск, в Харьковской и Сумской областях Украины звучит воздушная тревога.
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы