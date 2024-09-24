https://ria.ru/20240924/guterresh-1974457403.html

Гутерреш рассказал о последствиях изменения климата

Гутерреш рассказал о последствиях изменения климата - РИА Новости, 24.09.2024

Гутерреш рассказал о последствиях изменения климата

Изменения климата все чаще происходят из-за последствий использования ископаемых ресурсов, ни одна страна не останется нетронутой последствиями кризиса, сообщил РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:35

2024-09-24T16:35

2024-09-24T16:35

в мире

антониу гутерреш

оон

генеральная ассамблея оон

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Изменения климата все чаще происходят из-за последствий использования ископаемых ресурсов, ни одна страна не останется нетронутой последствиями кризиса, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш. "Экстремальные температуры, бушующие пожары, засухи и масштабные наводнения - это не стихийные бедствия. Это антропогенные катастрофы, все чаще подпитываемые ископаемым топливом", - сказал Гутерреш, выступая на общих прениях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. "Ни одна страна не остается незатронутой. Но самые бедные и уязвимые страдают больше всего", - добавил он. Гутерреш также высказался в пользу возобновляемых источников энергии, отметив, что они, в частности, способствуют созданию рабочих мест, энергетической безопасности и помогают миллионам выбраться из нищеты.

https://ria.ru/20240918/ekspert-1973463596.html

https://ria.ru/20240628/goroda-1956197843.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон