Рейтинг@Mail.ru
Астраханский губернатор приступил к формированию нового кабинета министров - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Астраханская область - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Астраханская область
 
15:44 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/gubernator-1974445465.html
Астраханский губернатор приступил к формированию нового кабинета министров
Астраханский губернатор приступил к формированию нового кабинета министров - РИА Новости, 24.09.2024
Астраханский губернатор приступил к формированию нового кабинета министров
Депутаты Астраханской областной думы согласовали кандидатуру Дениса Афанасьева, предложенную губернатором региона Игорем Бабушкиным на должность председателя... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:44
2024-09-24T15:44
астраханская область
игорь бабушкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974444748_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_314c214b59dcf3199ed11b013e22059d.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Депутаты Астраханской областной думы согласовали кандидатуру Дениса Афанасьева, предложенную губернатором региона Игорем Бабушкиным на должность председателя правительства Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона. "Сегодня на пленарном заседании региональной Думы губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин представил кандидатуру Дениса Афанасьева на должность вице-губернатора – председателя правительства. Таким образом, глава региона начал формирование нового кабинета министров после своей победы на выборах 6-8 сентября", - говорится в сообщении. Депутаты согласовали кандидатуру Афанасьева, который в предыдущем составе кабмина с 4 апреля также занимал должность председателя правительства Астраханской области. "Навыки опытного управленца помогут Денису Александровичу в дальнейшем в решении стоящих перед кабинетом министров приоритетных задач, в том числе обозначенных президентом Российской Федерации в его послании к Федеральному собранию", - подчеркнул глава региона. Выборы губернатора Астраханской области проходили с 6 по 8 сентября. На пост претендовали пять кандидатов. Бабушкин, занимавший пост губернатора области с 2019 года, победил, набрав 78,17% голосов.
https://ria.ru/20240829/astrakhanskoy--1969296745.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974444748_110:31:1207:853_1920x0_80_0_0_453daf781173eb77b997bbf9acb998aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь бабушкин
Астраханская область, Игорь Бабушкин

Астраханский губернатор приступил к формированию нового кабинета министров

© Фото : Пресс-служба Губернатора Астраханской области/TelegramГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин приступил к формированию нового кабинета министров
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин приступил к формированию нового кабинета министров - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : Пресс-служба Губернатора Астраханской области/Telegram
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин приступил к формированию нового кабинета министров
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Депутаты Астраханской областной думы согласовали кандидатуру Дениса Афанасьева, предложенную губернатором региона Игорем Бабушкиным на должность председателя правительства Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона.
"Сегодня на пленарном заседании региональной Думы губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин представил кандидатуру Дениса Афанасьева на должность вице-губернатора – председателя правительства. Таким образом, глава региона начал формирование нового кабинета министров после своей победы на выборах 6-8 сентября", - говорится в сообщении.
Депутаты согласовали кандидатуру Афанасьева, который в предыдущем составе кабмина с 4 апреля также занимал должность председателя правительства Астраханской области.
"Навыки опытного управленца помогут Денису Александровичу в дальнейшем в решении стоящих перед кабинетом министров приоритетных задач, в том числе обозначенных президентом Российской Федерации в его послании к Федеральному собранию", - подчеркнул глава региона.
Выборы губернатора Астраханской области проходили с 6 по 8 сентября. На пост претендовали пять кандидатов. Бабушкин, занимавший пост губернатора области с 2019 года, победил, набрав 78,17% голосов.
Пленарное заседание регионального парламента, на котором депутаты Астраханской областной думы официально утвердили гимн региона - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Официальный гимн появился у Астраханской области
29 августа, 18:08
 
Астраханская областьИгорь Бабушкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала