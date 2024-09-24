https://ria.ru/20240924/gubernator-1974445465.html
Астраханский губернатор приступил к формированию нового кабинета министров
Астраханский губернатор приступил к формированию нового кабинета министров - РИА Новости, 24.09.2024
Астраханский губернатор приступил к формированию нового кабинета министров
Депутаты Астраханской областной думы согласовали кандидатуру Дениса Афанасьева, предложенную губернатором региона Игорем Бабушкиным на должность председателя... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:44
2024-09-24T15:44
2024-09-24T15:44
астраханская область
игорь бабушкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974444748_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_314c214b59dcf3199ed11b013e22059d.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Депутаты Астраханской областной думы согласовали кандидатуру Дениса Афанасьева, предложенную губернатором региона Игорем Бабушкиным на должность председателя правительства Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона. "Сегодня на пленарном заседании региональной Думы губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин представил кандидатуру Дениса Афанасьева на должность вице-губернатора – председателя правительства. Таким образом, глава региона начал формирование нового кабинета министров после своей победы на выборах 6-8 сентября", - говорится в сообщении. Депутаты согласовали кандидатуру Афанасьева, который в предыдущем составе кабмина с 4 апреля также занимал должность председателя правительства Астраханской области. "Навыки опытного управленца помогут Денису Александровичу в дальнейшем в решении стоящих перед кабинетом министров приоритетных задач, в том числе обозначенных президентом Российской Федерации в его послании к Федеральному собранию", - подчеркнул глава региона. Выборы губернатора Астраханской области проходили с 6 по 8 сентября. На пост претендовали пять кандидатов. Бабушкин, занимавший пост губернатора области с 2019 года, победил, набрав 78,17% голосов.
https://ria.ru/20240829/astrakhanskoy--1969296745.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь бабушкин
Астраханская область, Игорь Бабушкин
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Депутаты Астраханской областной думы согласовали кандидатуру Дениса Афанасьева, предложенную губернатором региона Игорем Бабушкиным на должность председателя правительства Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона.
"Сегодня на пленарном заседании региональной Думы губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин представил кандидатуру Дениса Афанасьева на должность вице-губернатора – председателя правительства. Таким образом, глава региона начал формирование нового кабинета министров после своей победы на выборах 6-8 сентября", - говорится в сообщении.
Депутаты согласовали кандидатуру Афанасьева, который в предыдущем составе кабмина с 4 апреля также занимал должность председателя правительства Астраханской области.
"Навыки опытного управленца помогут Денису Александровичу в дальнейшем в решении стоящих перед кабинетом министров приоритетных задач, в том числе обозначенных президентом Российской Федерации в его послании к Федеральному собранию", - подчеркнул глава региона.
Выборы губернатора Астраханской области проходили с 6 по 8 сентября. На пост претендовали пять кандидатов. Бабушкин, занимавший пост губернатора области с 2019 года, победил, набрав 78,17% голосов.