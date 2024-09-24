https://ria.ru/20240924/gubernator-1974445465.html

Астраханский губернатор приступил к формированию нового кабинета министров

Астраханский губернатор приступил к формированию нового кабинета министров - РИА Новости, 24.09.2024

Астраханский губернатор приступил к формированию нового кабинета министров

Депутаты Астраханской областной думы согласовали кандидатуру Дениса Афанасьева, предложенную губернатором региона Игорем Бабушкиным на должность председателя... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T15:44

2024-09-24T15:44

2024-09-24T15:44

астраханская область

игорь бабушкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974444748_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_314c214b59dcf3199ed11b013e22059d.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Депутаты Астраханской областной думы согласовали кандидатуру Дениса Афанасьева, предложенную губернатором региона Игорем Бабушкиным на должность председателя правительства Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона. "Сегодня на пленарном заседании региональной Думы губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин представил кандидатуру Дениса Афанасьева на должность вице-губернатора – председателя правительства. Таким образом, глава региона начал формирование нового кабинета министров после своей победы на выборах 6-8 сентября", - говорится в сообщении. Депутаты согласовали кандидатуру Афанасьева, который в предыдущем составе кабмина с 4 апреля также занимал должность председателя правительства Астраханской области. "Навыки опытного управленца помогут Денису Александровичу в дальнейшем в решении стоящих перед кабинетом министров приоритетных задач, в том числе обозначенных президентом Российской Федерации в его послании к Федеральному собранию", - подчеркнул глава региона. Выборы губернатора Астраханской области проходили с 6 по 8 сентября. На пост претендовали пять кандидатов. Бабушкин, занимавший пост губернатора области с 2019 года, победил, набрав 78,17% голосов.

https://ria.ru/20240829/astrakhanskoy--1969296745.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь бабушкин