https://ria.ru/20240924/gruziya-1974467354.html

В Грузии заявили об иностранном вмешательстве в выборы

В Грузии заявили об иностранном вмешательстве в выборы - РИА Новости, 24.09.2024

В Грузии заявили об иностранном вмешательстве в выборы

Зарубежные страны интенсивно вмешиваются в избирательный процесс перед парламентскими выборами в Грузии, заявил во вторник спикер грузинского парламента Шалва... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T17:08

2024-09-24T17:08

2024-09-24T17:08

в мире

грузия

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ТБИЛИСИ, 24 сен - РИА Новости. Зарубежные страны интенсивно вмешиваются в избирательный процесс перед парламентскими выборами в Грузии, заявил во вторник спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. "По мере того как неспособность оппозиции становится все более очевидной, частота и интенсивность вмешательства в избирательный процесс извне возрастает… Целью этой пропаганды, идущей из-за пределов страны, является создание повестки для оппозиции, что и происходит. Буквально не проходит и дня без зарубежного заявления, интервью, телепередачи, статьи или визита, непосредственно связанных с парламентскими выборами, повесткой дня оппозиции, и эта информация затем передается оппозиционным СМИ", - заявил Папуашвили на брифинге. По его словам, на протяжении последних 21 дней из зарубежных стран было выявлено около 90 случаев распространения статьей, телепередач, заявлений, направленных на критику правшей в Грузии партии "Грузинская мечта".

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в мире, грузия