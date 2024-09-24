https://ria.ru/20240924/grossi-1974338892.html

Гросси заявил, что намерен посетить Иран в ближайшие месяцы

Гросси заявил, что намерен посетить Иран в ближайшие месяцы - РИА Новости, 24.09.2024

Гросси заявил, что намерен посетить Иран в ближайшие месяцы

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что в ближайшие месяцы может посетить Иран и в настоящее время уже работает над этим визитом. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T02:45

2024-09-24T02:45

2024-09-24T02:45

в мире

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нью-йорк (город)

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аббас аракчи

сергей лавров

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что в ближайшие месяцы может посетить Иран и в настоящее время уже работает над этим визитом. "Да, мы работаем над визитом Тегеран в течение следующего месяца или около того", - сообщил он агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Гросси добавил, что позднее в понедельник (ночью во вторник по московскому времени) на полях Генассамблеи у него запланирована встреча с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240924/grossi-1974336171.html

иран

тегеран (город)

нью-йорк (город)

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