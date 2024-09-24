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Ситуация на ЗАЭС остается напряженной из-за военных действий, заявил Гросси
Ситуация на ЗАЭС остается напряженной из-за военных действий, заявил Гросси - РИА Новости, 24.09.2024
Ситуация на ЗАЭС остается напряженной из-за военных действий, заявил Гросси
Ситуация на Запорожской АЭС остается напряженной из-за военных действий вблизи станции, заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T02:15
2024-09-24T02:15
2024-09-24T02:23
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ООН, 24 сен — РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС остается напряженной из-за военных действий вблизи станции, заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Ситуация продолжает оставаться напряженной. Мои эксперты продолжают сообщать о военных действиях вблизи станции", — сказал он агентству. Гросси добавил, что МАГАТЭ оценивает последствия пожара на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. "Так что работы много", — резюмировал он. Энергодар в Запорожской области в последние дни подвергается атакам и обстрелам украинскими войсками. Ранее в сентябре один из дронов атаковал подстанцию "Заря", был поврежден один из трансформаторов. Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную — 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
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в мире, нью-йорк (город), запорожская область, рафаэль гросси, сергей лавров, запорожская аэс, магатэ, оон
В мире, Нью-Йорк (город), Запорожская область, Рафаэль Гросси, Сергей Лавров, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, ООН
Ситуация на ЗАЭС остается напряженной из-за военных действий, заявил Гросси
Гросси: ситуация на Запорожской АЭС остается напряженной из-за военных действий