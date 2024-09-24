https://ria.ru/20240924/grossi-1974336171.html

Гросси признался, что надеется больше не ездить на Курскую АЭС

Гросси признался, что надеется больше не ездить на Курскую АЭС - РИА Новости, 24.09.2024

Гросси признался, что надеется больше не ездить на Курскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси признался РИА Новости, что надеется больше не ездить на Курскую АЭС, это будет означать стабилизацию ситуации вокруг... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T01:54

2024-09-24T01:54

2024-09-24T01:54

россия

курская область

брянская область

рафаэль гросси

апты алаудинов

владимир путин

вооруженные силы украины

курская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968824987_0:0:2849:1604_1920x0_80_0_0_06f4244a47e4f30c637bfe12e2c5523c.jpg

ООН, 24 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси признался РИА Новости, что надеется больше не ездить на Курскую АЭС, это будет означать стабилизацию ситуации вокруг станции. "Я надеюсь, что нам не понадобится возвращаться на Курскую станцию, поскольку это будет означать, что ситуация стабилизировалась", - сообщил он агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Гросси добавил, что у него уже была возможность посетить Курскую АЭС. "Мы надеемся, что находимся в лучшем положении", - отметил он. В конце августа делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гендиректор агентства назвал ситуацию на станции серьезной и рассказал, что видел следы атак дронов на этот объект. ВСУ попытались нанести удар по Курской АЭС в ночь на 23 августа. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов ранее в сентябре заявил РИА Новости, что командование ВСУ осознает, что у них уже нет ресурса прорваться к Курской АЭС. Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ потеряли больше половины всей техники, задействованной для нападения на Курскую область. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,4 тысячи военных, 127 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную - 79-ю - сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240924/grossi-1974333146.html

https://ria.ru/20240924/grossi-1974332564.html

https://ria.ru/20240822/aes-1967905524.html

россия

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, брянская область, рафаэль гросси, апты алаудинов, владимир путин, вооруженные силы украины, курская аэс