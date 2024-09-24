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Гросси признался, что надеется больше не ездить на Курскую АЭС - РИА Новости, 24.09.2024
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01:54 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/grossi-1974336171.html
Гросси признался, что надеется больше не ездить на Курскую АЭС
Гросси признался, что надеется больше не ездить на Курскую АЭС - РИА Новости, 24.09.2024
Гросси признался, что надеется больше не ездить на Курскую АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси признался РИА Новости, что надеется больше не ездить на Курскую АЭС, это будет означать стабилизацию ситуации вокруг... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T01:54
2024-09-24T01:54
россия
курская область
брянская область
рафаэль гросси
апты алаудинов
владимир путин
вооруженные силы украины
курская аэс
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси признался РИА Новости, что надеется больше не ездить на Курскую АЭС, это будет означать стабилизацию ситуации вокруг станции. "Я надеюсь, что нам не понадобится возвращаться на Курскую станцию, поскольку это будет означать, что ситуация стабилизировалась", - сообщил он агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Гросси добавил, что у него уже была возможность посетить Курскую АЭС. "Мы надеемся, что находимся в лучшем положении", - отметил он. В конце августа делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гендиректор агентства назвал ситуацию на станции серьезной и рассказал, что видел следы атак дронов на этот объект. ВСУ попытались нанести удар по Курской АЭС в ночь на 23 августа. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов ранее в сентябре заявил РИА Новости, что командование ВСУ осознает, что у них уже нет ресурса прорваться к Курской АЭС. Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ потеряли больше половины всей техники, задействованной для нападения на Курскую область. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,4 тысячи военных, 127 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную - 79-ю - сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
https://ria.ru/20240924/grossi-1974333146.html
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россия, курская область, брянская область, рафаэль гросси, апты алаудинов, владимир путин, вооруженные силы украины, курская аэс
Россия, Курская область, Брянская область, Рафаэль Гросси, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС
Гросси признался, что надеется больше не ездить на Курскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси надеется больше не ездить на Курскую АЭС

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом"
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси . Архивное фото
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси признался РИА Новости, что надеется больше не ездить на Курскую АЭС, это будет означать стабилизацию ситуации вокруг станции.
"Я надеюсь, что нам не понадобится возвращаться на Курскую станцию, поскольку это будет означать, что ситуация стабилизировалась", - сообщил он агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Глава МАГАТЭ Гросси рассказал о сотрудничестве Агентства с Россией
01:14
Гросси добавил, что у него уже была возможность посетить Курскую АЭС. "Мы надеемся, что находимся в лучшем положении", - отметил он.
В конце августа делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси посетила Курскую АЭС и город Курчатов. Гендиректор агентства назвал ситуацию на станции серьезной и рассказал, что видел следы атак дронов на этот объект. ВСУ попытались нанести удар по Курской АЭС в ночь на 23 августа.
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов ранее в сентябре заявил РИА Новости, что командование ВСУ осознает, что у них уже нет ресурса прорваться к Курской АЭС. Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ потеряли больше половины всей техники, задействованной для нападения на Курскую область.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,4 тысячи военных, 127 танков.
Логотип ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Глава МАГАТЭ Гросси не исключил встречи с Лавровым на полях ООН
01:02
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную - 79-ю - сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Глава МАГАТЭ оценил ситуацию с боевыми действиями близ Курской АЭС
22 августа, 21:44
 
РоссияКурская областьБрянская областьРафаэль ГроссиАпты АлаудиновВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныКурская АЭС
 
 
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