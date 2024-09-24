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Гросси заявил о постоянном диалоге с Россией по ситуации с АЭС - РИА Новости, 24.09.2024
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01:26 24.09.2024 (обновлено: 01:30 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/grossi-1974333744.html
Гросси заявил о постоянном диалоге с Россией по ситуации с АЭС
Гросси заявил о постоянном диалоге с Россией по ситуации с АЭС - РИА Новости, 24.09.2024
Гросси заявил о постоянном диалоге с Россией по ситуации с АЭС
Между МАГАТЭ и Россией налажен важный процесс постоянного диалога для обмена информацией по ситуации на Запорожской и Курской АЭС, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T01:26
2024-09-24T01:30
россия
магатэ
в мире
рафаэль гросси
сергей лавров
курская аэс
оон
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ООН, 24 сен — РИА Новости. Между МАГАТЭ и Россией налажен важный процесс постоянного диалога для обмена информацией по ситуации на Запорожской и Курской АЭС, заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке."Конечно, в плане конфликта там у нас идет очень, я бы сказал, важный процесс постоянного диалога, обмена информацией по ситуации на Запорожской (АЭС - ред.), конечно, и в Курске в последнее время", - сообщил он агентству.Гросси подчеркнул, что для него диалог с Российской Федерацией "необходим и будет продолжаться".Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную - 79-ю - сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
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россия, магатэ, в мире, рафаэль гросси, сергей лавров, курская аэс, оон
Россия, МАГАТЭ, В мире, Рафаэль Гросси, Сергей Лавров, Курская АЭС, ООН
Гросси заявил о постоянном диалоге с Россией по ситуации с АЭС

Гросси: МАГАТЭ и Россия наладили диалог по Запорожской и Курской АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в городе Курчатов
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в городе Курчатов - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ООН, 24 сен — РИА Новости. Между МАГАТЭ и Россией налажен важный процесс постоянного диалога для обмена информацией по ситуации на Запорожской и Курской АЭС, заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Конечно, в плане конфликта там у нас идет очень, я бы сказал, важный процесс постоянного диалога, обмена информацией по ситуации на Запорожской (АЭС - ред.), конечно, и в Курске в последнее время", - сообщил он агентству.
Гросси подчеркнул, что для него диалог с Российской Федерацией "необходим и будет продолжаться".
Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную - 79-ю - сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
 
РоссияМАГАТЭВ миреРафаэль ГроссиСергей ЛавровКурская АЭСООН
 
 
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