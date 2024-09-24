https://ria.ru/20240924/grossi-1974333744.html

Гросси заявил о постоянном диалоге с Россией по ситуации с АЭС

Гросси заявил о постоянном диалоге с Россией по ситуации с АЭС - РИА Новости, 24.09.2024

Гросси заявил о постоянном диалоге с Россией по ситуации с АЭС

Между МАГАТЭ и Россией налажен важный процесс постоянного диалога для обмена информацией по ситуации на Запорожской и Курской АЭС, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T01:26

2024-09-24T01:26

2024-09-24T01:30

россия

магатэ

в мире

рафаэль гросси

сергей лавров

курская аэс

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968788060_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65e4c9b3eb5788c5a4a39998a8a65d9b.jpg

ООН, 24 сен — РИА Новости. Между МАГАТЭ и Россией налажен важный процесс постоянного диалога для обмена информацией по ситуации на Запорожской и Курской АЭС, заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке."Конечно, в плане конфликта там у нас идет очень, я бы сказал, важный процесс постоянного диалога, обмена информацией по ситуации на Запорожской (АЭС - ред.), конечно, и в Курске в последнее время", - сообщил он агентству.Гросси подчеркнул, что для него диалог с Российской Федерацией "необходим и будет продолжаться".Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную - 79-ю - сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, магатэ, в мире, рафаэль гросси, сергей лавров, курская аэс, оон