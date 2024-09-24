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Гросси заявил о постоянном диалоге с Россией по ситуации с АЭС
Гросси заявил о постоянном диалоге с Россией по ситуации с АЭС - РИА Новости, 24.09.2024
Гросси заявил о постоянном диалоге с Россией по ситуации с АЭС
Между МАГАТЭ и Россией налажен важный процесс постоянного диалога для обмена информацией по ситуации на Запорожской и Курской АЭС, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T01:26
2024-09-24T01:26
2024-09-24T01:30
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ООН, 24 сен — РИА Новости. Между МАГАТЭ и Россией налажен важный процесс постоянного диалога для обмена информацией по ситуации на Запорожской и Курской АЭС, заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке."Конечно, в плане конфликта там у нас идет очень, я бы сказал, важный процесс постоянного диалога, обмена информацией по ситуации на Запорожской (АЭС - ред.), конечно, и в Курске в последнее время", - сообщил он агентству.Гросси подчеркнул, что для него диалог с Российской Федерацией "необходим и будет продолжаться".Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную - 79-ю - сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
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россия, магатэ, в мире, рафаэль гросси, сергей лавров, курская аэс, оон
Россия, МАГАТЭ, В мире, Рафаэль Гросси, Сергей Лавров, Курская АЭС, ООН
Гросси заявил о постоянном диалоге с Россией по ситуации с АЭС
Гросси: МАГАТЭ и Россия наладили диалог по Запорожской и Курской АЭС