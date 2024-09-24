https://ria.ru/20240924/grossi-1974333146.html
Глава МАГАТЭ Гросси рассказал о сотрудничестве Агентства с Россией
Глава МАГАТЭ Гросси рассказал о сотрудничестве Агентства с Россией - РИА Новости, 24.09.2024
Глава МАГАТЭ Гросси рассказал о сотрудничестве Агентства с Россией
МАГАТЭ работает с Россией по ряду направлений, поскольку РФ является крупным игроком в ядерной сфере, заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T01:14
2024-09-24T01:14
2024-09-24T01:14
россия
магатэ
в мире
рафаэль гросси
оон
украина
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970610503_0:194:2800:1770_1920x0_80_0_0_eafd9ee73d7071afaa52b05cfdb4cce3.jpg
ООН, 24 сен - РИА Новости. МАГАТЭ работает с Россией по ряду направлений, поскольку РФ является крупным игроком в ядерной сфере, заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке."Как вы знаете, Россия является крупным игроком в ядерной сфере, так что у нас есть набор тем, по которым мы работаем с ними", - сообщил он агентству.Гросс добавил, что не все из тем работы с РФ относятся к конфликту на Украине.Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970610503_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_e5c2287d868357e79abd8a518edd743c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, магатэ, в мире, рафаэль гросси, оон, украина, сергей лавров
Россия, МАГАТЭ, В мире, Рафаэль Гросси, ООН, Украина, Сергей Лавров
Глава МАГАТЭ Гросси рассказал о сотрудничестве Агентства с Россией
Гросси: МАГАТЭ работает с Россией по ряду направлений