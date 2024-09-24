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Глава МАГАТЭ Гросси рассказал о сотрудничестве Агентства с Россией - РИА Новости, 24.09.2024
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01:14 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/grossi-1974333146.html
Глава МАГАТЭ Гросси рассказал о сотрудничестве Агентства с Россией
Глава МАГАТЭ Гросси рассказал о сотрудничестве Агентства с Россией - РИА Новости, 24.09.2024
Глава МАГАТЭ Гросси рассказал о сотрудничестве Агентства с Россией
МАГАТЭ работает с Россией по ряду направлений, поскольку РФ является крупным игроком в ядерной сфере, заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T01:14
2024-09-24T01:14
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магатэ
в мире
рафаэль гросси
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ООН, 24 сен - РИА Новости. МАГАТЭ работает с Россией по ряду направлений, поскольку РФ является крупным игроком в ядерной сфере, заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке."Как вы знаете, Россия является крупным игроком в ядерной сфере, так что у нас есть набор тем, по которым мы работаем с ними", - сообщил он агентству.Гросс добавил, что не все из тем работы с РФ относятся к конфликту на Украине.Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
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россия, магатэ, в мире, рафаэль гросси, оон, украина, сергей лавров
Россия, МАГАТЭ, В мире, Рафаэль Гросси, ООН, Украина, Сергей Лавров
Глава МАГАТЭ Гросси рассказал о сотрудничестве Агентства с Россией

Гросси: МАГАТЭ работает с Россией по ряду направлений

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси . Архивное фото
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ООН, 24 сен - РИА Новости. МАГАТЭ работает с Россией по ряду направлений, поскольку РФ является крупным игроком в ядерной сфере, заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Как вы знаете, Россия является крупным игроком в ядерной сфере, так что у нас есть набор тем, по которым мы работаем с ними", - сообщил он агентству.
Гросс добавил, что не все из тем работы с РФ относятся к конфликту на Украине.
Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
 
РоссияМАГАТЭВ миреРафаэль ГроссиООНУкраинаСергей Лавров
 
 
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