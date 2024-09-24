https://ria.ru/20240924/grossi-1974333146.html

Глава МАГАТЭ Гросси рассказал о сотрудничестве Агентства с Россией

Глава МАГАТЭ Гросси рассказал о сотрудничестве Агентства с Россией - РИА Новости, 24.09.2024

Глава МАГАТЭ Гросси рассказал о сотрудничестве Агентства с Россией

МАГАТЭ работает с Россией по ряду направлений, поскольку РФ является крупным игроком в ядерной сфере, заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T01:14

2024-09-24T01:14

2024-09-24T01:14

россия

магатэ

в мире

рафаэль гросси

оон

украина

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970610503_0:194:2800:1770_1920x0_80_0_0_eafd9ee73d7071afaa52b05cfdb4cce3.jpg

ООН, 24 сен - РИА Новости. МАГАТЭ работает с Россией по ряду направлений, поскольку РФ является крупным игроком в ядерной сфере, заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке."Как вы знаете, Россия является крупным игроком в ядерной сфере, так что у нас есть набор тем, по которым мы работаем с ними", - сообщил он агентству.Гросс добавил, что не все из тем работы с РФ относятся к конфликту на Украине.Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, магатэ, в мире, рафаэль гросси, оон, украина, сергей лавров