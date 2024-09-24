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Глава МАГАТЭ Гросси не исключил встречи с Лавровым на полях ООН

Глава МАГАТЭ Гросси не исключил встречи с Лавровым на полях ООН - РИА Новости, 24.09.2024

Глава МАГАТЭ Гросси не исключил встречи с Лавровым на полях ООН

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил РИА Новости, что у него пока не запланирована встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генеральной... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T01:02

2024-09-24T01:02

2024-09-24T01:04

в мире

магатэ

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россия

сергей лавров

рафаэль гросси

генеральная ассамблея оон

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил РИА Новости, что у него пока не запланирована встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, но переговоры все равно возможны."Возможно. Знаете, я в постоянном контакте с ними (с властями России - ред.) все время, так что это возможно", - сообщил он на полях Генассамблеи, комментируя возможность встречи с Лавровым.Он также добавил, что в настоящее время встреча с российским министром иностранных дел не запланирована, и напомнил, что всего несколько дней назад уже встречался с российской делегацией.Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную - 79-ю - сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

россия

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