https://ria.ru/20240924/gosduma-1974451056.html

Госдума приняла в I чтении проект о запрете иноагентам быть членами ОП

Госдума приняла в I чтении проект о запрете иноагентам быть членами ОП - РИА Новости, 24.09.2024

Госдума приняла в I чтении проект о запрете иноагентам быть членами ОП

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете иноагентам быть членами Общественной палаты РФ и региональных общественных палат. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:07

2024-09-24T16:07

2024-09-24T16:07

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ольга занко

госдума рф

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете иноагентам быть членами Общественной палаты РФ и региональных общественных палат. Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 26 июня 2024 года группой депутатов и сенаторов во главе с заместителем председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольгой Занко ("Единая Россия"). Законопроектом устанавливается ограничение возможности быть членом Общественной палаты РФ и региональных общественных палат для иностранных агентов и лиц, имеющих гражданство (подданство) иностранного государства. Кроме того, законопроект увеличивает численный состав Общественной палаты РФ, в частности, квоту кандидатов, выдвигаемых президентом РФ, и представителей от НКО по конкурсу, рассказала ранее РИА Новости Занко.

https://ria.ru/20240924/gosduma-1974416989.html

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россия, ольга занко, госдума рф, единая россия