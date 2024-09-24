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Госдума приняла в I чтении проект о запрете иноагентам быть членами ОП - РИА Новости, 24.09.2024
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16:07 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/gosduma-1974451056.html
Госдума приняла в I чтении проект о запрете иноагентам быть членами ОП
Госдума приняла в I чтении проект о запрете иноагентам быть членами ОП - РИА Новости, 24.09.2024
Госдума приняла в I чтении проект о запрете иноагентам быть членами ОП
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете иноагентам быть членами Общественной палаты РФ и региональных общественных палат. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:07
2024-09-24T16:07
россия
ольга занко
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете иноагентам быть членами Общественной палаты РФ и региональных общественных палат. Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 26 июня 2024 года группой депутатов и сенаторов во главе с заместителем председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольгой Занко ("Единая Россия"). Законопроектом устанавливается ограничение возможности быть членом Общественной палаты РФ и региональных общественных палат для иностранных агентов и лиц, имеющих гражданство (подданство) иностранного государства. Кроме того, законопроект увеличивает численный состав Общественной палаты РФ, в частности, квоту кандидатов, выдвигаемых президентом РФ, и представителей от НКО по конкурсу, рассказала ранее РИА Новости Занко.
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россия, ольга занко, госдума рф, единая россия
Россия, Ольга Занко, Госдума РФ, Единая Россия
Госдума приняла в I чтении проект о запрете иноагентам быть членами ОП

ГД приняла в первом чтении законопроект о запрете иноагентам быть членами ОП

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете иноагентам быть членами Общественной палаты РФ и региональных общественных палат.
Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 26 июня 2024 года группой депутатов и сенаторов во главе с заместителем председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольгой Занко ("Единая Россия").
Законопроектом устанавливается ограничение возможности быть членом Общественной палаты РФ и региональных общественных палат для иностранных агентов и лиц, имеющих гражданство (подданство) иностранного государства.
Кроме того, законопроект увеличивает численный состав Общественной палаты РФ, в частности, квоту кандидатов, выдвигаемых президентом РФ, и представителей от НКО по конкурсу, рассказала ранее РИА Новости Занко.
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