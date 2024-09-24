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Госдума приняла законопроект о введении института НППУ - РИА Новости, 24.09.2024
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15:12 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/gosduma-1974439100.html
Госдума приняла законопроект о введении института НППУ
Госдума приняла законопроект о введении института НППУ - РИА Новости, 24.09.2024
Госдума приняла законопроект о введении института НППУ
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в России института небанковских поставщиков платежных услуг. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:12
2024-09-24T15:12
экономика
россия
анатолий аксаков
госдума рф
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в России института небанковских поставщиков платежных услуг. Документ внесен главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, его заместителем Аркадием Свистуновым и сенаторам Мухарбием Ульбашевым. Он вводит на платежном рынке в дополнение к банкам и небанковским кредитным организациям институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) и устанавливает основы регулирования их деятельности. Под НППУ понимается юрлицо, не являющееся кредитной организацией, которое имеет право только на оказание услуг по переводу денежных средств и (или) по инициированию таких переводов. Надзор и наблюдение за их деятельностью будет осуществлять Банк России. После внесения ЦБ сведений о НППУ в реестр они смогут оказывать услуги по инициированию и агрегированию переводов денежных средств, в том числе электронных. Для включения в реестр НППУ должны соответствовать требованиям к квалификации, деловой репутации, финансовому состоянию, а также требованиям антиотмывочного законодательства. При этом юрлицам, в том числе некредитным финансовым организациям, разрешается совмещать свою деятельность с деятельностью НППУ при соответствии данным требованиям. НППУ также должны будут соблюдать нормативные требования, направленные на поддержание финансовой устойчивости, обеспечение прав клиентов, минимизацию рисков. В платежной системе появятся специальные участники, инициирующие перевод денежных средств во взаимодействии с операционным центром, платежным клиринговым центром, участником платежной системы. Такими специальными участниками могут являться только операторы по переводу денежных средств и небанковские поставщики платежных услуг. Соответствующие изменения вносятся в закон "О национальной платежной системе". Их принятие, согласно пояснительной записке, будет способствовать качественному развитию безналичных платежей, усилению конкуренции на рынке платежных услуг, формированию среды для развития инновационных платежных сервисов, сглаживанию негативных экосистемных эффектов.
https://ria.ru/20240924/gosduma-1974416989.html
https://ria.ru/20240924/gosduma-1974424757.html
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экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Госдума приняла законопроект о введении института НППУ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении института НППУ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДепутаты перед началом пленарного заседания Государственной думы
Депутаты перед началом пленарного заседания Государственной думы - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Депутаты перед началом пленарного заседания Государственной думы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в России института небанковских поставщиков платежных услуг.
Документ внесен главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, его заместителем Аркадием Свистуновым и сенаторам Мухарбием Ульбашевым. Он вводит на платежном рынке в дополнение к банкам и небанковским кредитным организациям институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) и устанавливает основы регулирования их деятельности. Под НППУ понимается юрлицо, не являющееся кредитной организацией, которое имеет право только на оказание услуг по переводу денежных средств и (или) по инициированию таких переводов.
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Надзор и наблюдение за их деятельностью будет осуществлять Банк России. После внесения ЦБ сведений о НППУ в реестр они смогут оказывать услуги по инициированию и агрегированию переводов денежных средств, в том числе электронных. Для включения в реестр НППУ должны соответствовать требованиям к квалификации, деловой репутации, финансовому состоянию, а также требованиям антиотмывочного законодательства.
При этом юрлицам, в том числе некредитным финансовым организациям, разрешается совмещать свою деятельность с деятельностью НППУ при соответствии данным требованиям. НППУ также должны будут соблюдать нормативные требования, направленные на поддержание финансовой устойчивости, обеспечение прав клиентов, минимизацию рисков.
В платежной системе появятся специальные участники, инициирующие перевод денежных средств во взаимодействии с операционным центром, платежным клиринговым центром, участником платежной системы. Такими специальными участниками могут являться только операторы по переводу денежных средств и небанковские поставщики платежных услуг.
Соответствующие изменения вносятся в закон "О национальной платежной системе". Их принятие, согласно пояснительной записке, будет способствовать качественному развитию безналичных платежей, усилению конкуренции на рынке платежных услуг, формированию среды для развития инновационных платежных сервисов, сглаживанию негативных экосистемных эффектов.
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