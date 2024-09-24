https://ria.ru/20240924/gorlovka-1974414668.html

Число раненных мирных жителей при обстреле Горловки выросло до трех

Число раненных мирных жителей при обстреле Горловки выросло до трех - РИА Новости, 24.09.2024

Число раненных мирных жителей при обстреле Горловки выросло до трех

Число раненных мирных жителей при обстреле ВСУ Горловки во вторник выросло до трех, сообщил мэр этого города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T13:21

2024-09-24T13:21

2024-09-24T13:21

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Число раненных мирных жителей при обстреле ВСУ Горловки во вторник выросло до трех, сообщил мэр этого города Иван Приходько в Telegram-канале. "По уточнённой информации, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки возросло до трёх", - написал Приходько. Ранее он сообщал о ранении двух мирных жителей при обстреле города во вторник. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240924/gorlovka-1974360745.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия