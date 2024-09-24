https://ria.ru/20240924/gorlovka-1974414668.html
Число раненных мирных жителей при обстреле Горловки выросло до трех
Число раненных мирных жителей при обстреле Горловки выросло до трех - РИА Новости, 24.09.2024
Число раненных мирных жителей при обстреле Горловки выросло до трех
Число раненных мирных жителей при обстреле ВСУ Горловки во вторник выросло до трех, сообщил мэр этого города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:21
2024-09-24T13:21
2024-09-24T13:21
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Число раненных мирных жителей при обстреле ВСУ Горловки во вторник выросло до трех, сообщил мэр этого города Иван Приходько в Telegram-канале. "По уточнённой информации, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки возросло до трёх", - написал Приходько. Ранее он сообщал о ранении двух мирных жителей при обстреле города во вторник. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240924/gorlovka-1974360745.html
горловка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Число раненных мирных жителей при обстреле Горловки выросло до трех
Мэр Приходько: число раненных при обстреле ВСУ Горловки выросло до трех