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В Горловке при обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 24.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:36 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/gorlovka-1974359406.html
В Горловке при обстреле пострадали два человека
В Горловке при обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 24.09.2024
В Горловке при обстреле пострадали два человека
Два мирных жителя получили ранения во вторник в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T08:36
2024-09-24T08:36
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения во вторник в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие обстрела поселка станции Никитовка со стороны вооруженных формирований Украины ранены двое мирных жителей Горловки", - написал Приходько. По его словам, из-за обстрела обесточен поселок станции Никитовка и частично поселок Стальсбыт, так же повреждено образовательное учреждение в поселке станции Никитовка. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что во вторник с 5.30 до 8.00 украинские войска многократно обстреляли Горловку и ее центр, выпустив шестнадцать снарядов калибра 155 миллиметров и сбросив один боеприпас с беспилотника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240924/akhmat-1974355834.html
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горловка
украина
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горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
В Горловке при обстреле пострадали два человека

В Горловке при обстреле пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения во вторник в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Вследствие обстрела поселка станции Никитовка со стороны вооруженных формирований Украины ранены двое мирных жителей Горловки", - написал Приходько.
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По его словам, из-за обстрела обесточен поселок станции Никитовка и частично поселок Стальсбыт, так же повреждено образовательное учреждение в поселке станции Никитовка.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что во вторник с 5.30 до 8.00 украинские войска многократно обстреляли Горловку и ее центр, выпустив шестнадцать снарядов калибра 155 миллиметров и сбросив один боеприпас с беспилотника.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСтиролПроисшествия
 
 
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