https://ria.ru/20240924/gorlovka-1974359406.html
В Горловке при обстреле пострадали два человека
В Горловке при обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 24.09.2024
В Горловке при обстреле пострадали два человека
Два мирных жителя получили ранения во вторник в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T08:36
2024-09-24T08:36
2024-09-24T08:36
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения во вторник в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие обстрела поселка станции Никитовка со стороны вооруженных формирований Украины ранены двое мирных жителей Горловки", - написал Приходько. По его словам, из-за обстрела обесточен поселок станции Никитовка и частично поселок Стальсбыт, так же повреждено образовательное учреждение в поселке станции Никитовка. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что во вторник с 5.30 до 8.00 украинские войска многократно обстреляли Горловку и ее центр, выпустив шестнадцать снарядов калибра 155 миллиметров и сбросив один боеприпас с беспилотника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240924/akhmat-1974355834.html
https://ria.ru/20240924/london-1974340185.html
горловка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
В Горловке при обстреле пострадали два человека
В Горловке при обстреле пострадали два мирных жителя