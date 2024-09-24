https://ria.ru/20240924/gorlovka-1974359406.html

В Горловке при обстреле пострадали два человека

В Горловке при обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 24.09.2024

В Горловке при обстреле пострадали два человека

Два мирных жителя получили ранения во вторник в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T08:36

2024-09-24T08:36

2024-09-24T08:36

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

иван приходько

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения во вторник в Горловке в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие обстрела поселка станции Никитовка со стороны вооруженных формирований Украины ранены двое мирных жителей Горловки", - написал Приходько. По его словам, из-за обстрела обесточен поселок станции Никитовка и частично поселок Стальсбыт, так же повреждено образовательное учреждение в поселке станции Никитовка. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что во вторник с 5.30 до 8.00 украинские войска многократно обстреляли Горловку и ее центр, выпустив шестнадцать снарядов калибра 155 миллиметров и сбросив один боеприпас с беспилотника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240924/akhmat-1974355834.html

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Варвара Скокшина

горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, стирол, происшествия