https://ria.ru/20240924/fsb-1974372653.html

ФСБ показала видео задержания завербованного СБУ жителя Биробиджана

ФСБ показала видео задержания завербованного СБУ жителя Биробиджана - РИА Новости, 24.09.2024

ФСБ показала видео задержания завербованного СБУ жителя Биробиджана

ФСБ России показала видео с задержанием завербованного СБУ жителя Биробиджана, который по заданию украинской спецслужбы собирался поджечь пункт отбора на... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T10:48

2024-09-24T10:48

2024-09-24T10:51

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. ФСБ России показала видео с задержанием завербованного СБУ жителя Биробиджана, который по заданию украинской спецслужбы собирался поджечь пункт отбора на воинскую службу по контракту и релейный шкаф на железной дороге. Видеоролик начинается с кадров, снятых из микроавтобуса, нагоняющего движущегося по обочине велосипедиста. Поравнявшись с ним, оперативники открывают дверь, набрасываются на него и валят на землю вместе с велосипедом. Также показан инвентарь, обнаруженный у задержанного. "В мессенджере Telegram завербован сотрудником СБУ. Получил задание провести террористические акты: это поджог пункта по контракту военного и поджог релейного шкафа на ж/д пути", - признается на камеру он. Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании завербованного СБУ жителя Биробиджана, который контейнеры с зажигательной смесью для поджогов пункта отбора на военную службу по контракту и релейных шкафов, а также собирал данные об объектах Минобороны. Расследуются уголовные дела по статьям о госизмене, теракте и диверсии.

https://ria.ru/20240424/baza-1941914299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание украинского агента, планировавшего теракт и диверсии в Биробиджане ФСБ показала видео задержания украинского агента, планировавшего теракт и диверсии в Биробиджане. Видео ЦОС ФСБ России о задержании жителя Биробиджана, завербованного СБУ. 2024-09-24T10:48 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

биробиджан, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, фсб, безопасность