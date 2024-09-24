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ФСБ показала видео задержания завербованного СБУ жителя Биробиджана - РИА Новости, 24.09.2024
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10:48 24.09.2024 (обновлено: 10:51 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/fsb-1974372653.html
ФСБ показала видео задержания завербованного СБУ жителя Биробиджана
ФСБ показала видео задержания завербованного СБУ жителя Биробиджана - РИА Новости, 24.09.2024
ФСБ показала видео задержания завербованного СБУ жителя Биробиджана
ФСБ России показала видео с задержанием завербованного СБУ жителя Биробиджана, который по заданию украинской спецслужбы собирался поджечь пункт отбора на... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T10:48
2024-09-24T10:51
биробиджан
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служба безопасности украины
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фсб
безопасность
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. ФСБ России показала видео с задержанием завербованного СБУ жителя Биробиджана, который по заданию украинской спецслужбы собирался поджечь пункт отбора на воинскую службу по контракту и релейный шкаф на железной дороге. Видеоролик начинается с кадров, снятых из микроавтобуса, нагоняющего движущегося по обочине велосипедиста. Поравнявшись с ним, оперативники открывают дверь, набрасываются на него и валят на землю вместе с велосипедом. Также показан инвентарь, обнаруженный у задержанного. "В мессенджере Telegram завербован сотрудником СБУ. Получил задание провести террористические акты: это поджог пункта по контракту военного и поджог релейного шкафа на ж/д пути", - признается на камеру он. Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании завербованного СБУ жителя Биробиджана, который контейнеры с зажигательной смесью для поджогов пункта отбора на военную службу по контракту и релейных шкафов, а также собирал данные об объектах Минобороны. Расследуются уголовные дела по статьям о госизмене, теракте и диверсии.
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Задержание украинского агента, планировавшего теракт и диверсии в Биробиджане
ФСБ показала видео задержания украинского агента, планировавшего теракт и диверсии в Биробиджане. Видео ЦОС ФСБ России о задержании жителя Биробиджана, завербованного СБУ.
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биробиджан, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, фсб, безопасность
Биробиджан, Россия, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram, ФСБ, Безопасность
ФСБ показала видео задержания завербованного СБУ жителя Биробиджана

Агент СБУ в Биробиджане в момент задержания ехал на велосипеде

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. ФСБ России показала видео с задержанием завербованного СБУ жителя Биробиджана, который по заданию украинской спецслужбы собирался поджечь пункт отбора на воинскую службу по контракту и релейный шкаф на железной дороге.
Видеоролик начинается с кадров, снятых из микроавтобуса, нагоняющего движущегося по обочине велосипедиста. Поравнявшись с ним, оперативники открывают дверь, набрасываются на него и валят на землю вместе с велосипедом.
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Также показан инвентарь, обнаруженный у задержанного.
"В мессенджере Telegram завербован сотрудником СБУ. Получил задание провести террористические акты: это поджог пункта по контракту военного и поджог релейного шкафа на ж/д пути", - признается на камеру он.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании завербованного СБУ жителя Биробиджана, который контейнеры с зажигательной смесью для поджогов пункта отбора на военную службу по контракту и релейных шкафов, а также собирал данные об объектах Минобороны. Расследуются уголовные дела по статьям о госизмене, теракте и диверсии.
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БиробиджанРоссияСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)TelegramФСББезопасность
 
 
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