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Международный молодежный форум "Евразия Global" открылся в Оренбурге

Международный молодежный форум "Евразия Global" открылся в Оренбурге - РИА Новости, 24.09.2024

Международный молодежный форум "Евразия Global" открылся в Оренбурге

IX Международный молодежный форум "Евразия Global" стартовал в Оренбурге, в нем принимают участие 500 человек, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T21:05

2024-09-24T21:05

2024-09-24T21:09

оренбург

россия

оренбургская область

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

оренбургская область

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. IX Международный молодежный форум "Евразия Global" стартовал в Оренбурге, в нем принимают участие 500 человек, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Среди участников – лидеры общественных организаций, молодые предприниматели, блогеры и журналисты, молодые ученые в области международных отношений, участники интернациональных культурных и образовательных программ по обмену.Активисты представят свои проекты, лучшие из которых получат грантовую поддержку. Помогают в реализации программы мероприятий 150 добровольцев волонтерского корпуса.Приветственный адрес участникам направил президент России Владимир Путин."Ваша встреча объединяет талантливых, инициативных юношей и девушек из российских регионов и зарубежья, тех, кто стремится внести личный вклад в развитие своих стран и в укрепление отношений добрососедства и равноправного сотрудничества между представителями разных народов и культур, кто искренне заботится о сбережении нашего общего исторического и духовного наследия, основанного на ценностях дружбы, гуманизма и созидания", – говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.Участников фестиваля поприветствовали первый вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин, директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Алимов, генеральный директор АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи" Даниил Бисслингер.На церемонии открытия презентовали гимн Международного молодежного форума "Евразия Global", отражающий основную тему фестиваля – "Дружить по-русски".Форум "Евразия Global" платформы "Росмолодежь.События" продолжит дело Всемирного фестиваля молодежи. Итогом работы форума станут дорожные карты, направленные на сохранение и развитие постфестивального наследия. Они разработаны специально для международных клубов дружбы, один из которых впервые откроется в Оренбурге сразу после завершения работы форума, говорится в сообщении."Мы рады, что на оренбургской земле проводится этот фестиваль, который можно уже назвать традиционным. Главный девиз фестиваля: "Дружить по-русски". Это значит, что мы ценим партнерские отношения, радушно встречаем гостей, делимся опытом, знаниями, налаживаем продуктивное взаимодействие", – цитирует пресс-служба слова Балыкина.В рамках деловой программы перед участниками выступят более 100 экспертов российского и международного уровня. В числе почетных гостей – советский и российский фигурист, чемпион мира, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании Илья Авербух, заместитель председателя правления ПАО "Газпром нефть", олимпийский чемпион, экс-министр спорта РФ Павел Колобков, заместитель генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Чжан Лин, генеральный директор АО "Аргументы и факты" Руслан Новиков, начальник отдела Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Алексей Роскошный.Международный форум "Евразия Global" проводится в Оренбурге с 2016 года при поддержке президента России Владимира Путина. Генеральными партнерами форума выступают Государственная корпорация "Росатом", президентская платформа "Россия – страна возможностей", Мастерская управления "Сенеж". Организаторы – Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительство Оренбургской области. Соорганизатор – Дирекция Всемирного фестиваля молодежи.

https://ria.ru/20240919/orenburzhe-1973632397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

оренбург, россия, оренбургская область, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин