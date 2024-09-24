https://ria.ru/20240924/finlyandiya-1974360390.html

Стало известно, кого Финляндия вернет Китаю из-за Украины

Стало известно, кого Финляндия вернет Китаю из-за Украины - РИА Новости, 24.09.2024

Стало известно, кого Финляндия вернет Китаю из-за Украины

Финляндия досрочно вернет Китаю двух панд из-за финансовых проблем, вызванных в том числе конфликтом на Украине, сообщает издание Yle. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T08:55

2024-09-24T08:55

2024-09-24T10:43

финляндия

китай

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Финляндия досрочно вернет Китаю двух панд из-за финансовых проблем, вызванных в том числе конфликтом на Украине, сообщает издание Yle."По словам руководства зоопарка, такое решение связано с рядом факторов. Среди них пандемия коронавируса, уменьшение числа туристов, а также инфляция и рост процентных ставок, вызванные конфликтом на Украине", — говорится в материале.В статье указывается, что панды Луми и Пюрю будут находиться в финском зоопарке Яхтяры до конца осени, а затем будут отправлены на карантин перед отъездом в Китай.Китайские панды находятся в Финляндии с 2018 года и должны были там содержаться 15 лет.

https://ria.ru/20240914/pandy-1972639653.html

финляндия

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, китай, украина, в мире