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Стало известно, кого Финляндия вернет Китаю из-за Украины - РИА Новости, 24.09.2024
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08:55 24.09.2024 (обновлено: 10:43 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/finlyandiya-1974360390.html
Стало известно, кого Финляндия вернет Китаю из-за Украины
Стало известно, кого Финляндия вернет Китаю из-за Украины - РИА Новости, 24.09.2024
Стало известно, кого Финляндия вернет Китаю из-за Украины
Финляндия досрочно вернет Китаю двух панд из-за финансовых проблем, вызванных в том числе конфликтом на Украине, сообщает издание Yle. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T08:55
2024-09-24T10:43
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Финляндия досрочно вернет Китаю двух панд из-за финансовых проблем, вызванных в том числе конфликтом на Украине, сообщает издание Yle.&quot;По словам руководства зоопарка, такое решение связано с рядом факторов. Среди них пандемия коронавируса, уменьшение числа туристов, а также инфляция и рост процентных ставок, вызванные конфликтом на Украине&quot;, — говорится в материале.В статье указывается, что панды Луми и Пюрю будут находиться в финском зоопарке Яхтяры до конца осени, а затем будут отправлены на карантин перед отъездом в Китай.Китайские панды находятся в Финляндии с 2018 года и должны были там содержаться 15 лет.
https://ria.ru/20240914/pandy-1972639653.html
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финляндия, китай, украина, в мире
Финляндия, Китай, Украина, В мире
Стало известно, кого Финляндия вернет Китаю из-за Украины

Yle: Финляндия вернет Китаю двух панд в том числе из-за конфликта на Украине

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Финляндия досрочно вернет Китаю двух панд из-за финансовых проблем, вызванных в том числе конфликтом на Украине, сообщает издание Yle.
«

"По словам руководства зоопарка, такое решение связано с рядом факторов. Среди них пандемия коронавируса, уменьшение числа туристов, а также инфляция и рост процентных ставок, вызванные конфликтом на Украине", — говорится в материале.

В статье указывается, что панды Луми и Пюрю будут находиться в финском зоопарке Яхтяры до конца осени, а затем будут отправлены на карантин перед отъездом в Китай.
Китайские панды находятся в Финляндии с 2018 года и должны были там содержаться 15 лет.
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