Эрдоган осудил международные организации за бездействие в Газе
Эрдоган на ГА ООН обвинил международное сообщество в бездействии в Газе
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на Генассамблее ООН, обвинил международное сообщество и организации в бездействии в отношении ситуации в Газе.
"Сотни детей Газы погибают из-за того, что не могут найти ни краюхи хлеба, ни миски супа. Ценности, которые защищает Запад, умирают. Я открыто спрашиваю вас, правозащитные организации, разве люди в Газе и на Западном берегу не люди? Международные организации прессы, разве журналисты, убитые Израилем, не ваши коллеги? Чего вы ждёте, чтобы остановить эту сеть массовых убийств, которая ставит под угрозу жизни своих собственных граждан и палестинского народа?" - задался вопросом турецкий лидер.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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