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Эрдоган осудил международные организации за бездействие в Газе - РИА Новости, 24.09.2024
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19:02 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/erdogan-1974486637.html
Эрдоган осудил международные организации за бездействие в Газе
Эрдоган осудил международные организации за бездействие в Газе - РИА Новости, 24.09.2024
Эрдоган осудил международные организации за бездействие в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на Генассамблее ООН, обвинил международное сообщество и организации в бездействии в отношении... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T19:02
2024-09-24T19:02
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
оон
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генеральная ассамблея оон
рафах (провинция)
израиль
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АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на Генассамблее ООН, обвинил международное сообщество и организации в бездействии в отношении ситуации в Газе. "Сотни детей Газы погибают из-за того, что не могут найти ни краюхи хлеба, ни миски супа. Ценности, которые защищает Запад, умирают. Я открыто спрашиваю вас, правозащитные организации, разве люди в Газе и на Западном берегу не люди? Международные организации прессы, разве журналисты, убитые Израилем, не ваши коллеги? Чего вы ждёте, чтобы остановить эту сеть массовых убийств, которая ставит под угрозу жизни своих собственных граждан и палестинского народа?" - задался вопросом турецкий лидер. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240923/erdogan-1974324663.html
турция
рафах (провинция)
израиль
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, оон, хамас, генеральная ассамблея оон, рафах (провинция), израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, ХАМАС, Генеральная Ассамблея ООН, Рафах (провинция), Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган осудил международные организации за бездействие в Газе

Эрдоган на ГА ООН обвинил международное сообщество в бездействии в Газе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на Генассамблее ООН, обвинил международное сообщество и организации в бездействии в отношении ситуации в Газе.
"Сотни детей Газы погибают из-за того, что не могут найти ни краюхи хлеба, ни миски супа. Ценности, которые защищает Запад, умирают. Я открыто спрашиваю вас, правозащитные организации, разве люди в Газе и на Западном берегу не люди? Международные организации прессы, разве журналисты, убитые Израилем, не ваши коллеги? Чего вы ждёте, чтобы остановить эту сеть массовых убийств, которая ставит под угрозу жизни своих собственных граждан и палестинского народа?" - задался вопросом турецкий лидер.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Эрдоган выступил за завершение уголовного дела против Израиля в МУС
23 сентября, 22:49
 
В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганООНХАМАСГенеральная Ассамблея ООНРафах (провинция)ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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