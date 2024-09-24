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Эрдоган заявил, что ООН превращается в бездействующую структуру
Эрдоган заявил, что ООН превращается в бездействующую структуру - РИА Новости, 24.09.2024
Эрдоган заявил, что ООН превращается в бездействующую структуру
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на Генассамблее ООН, заявил об отсутствии эффективности у организации, свидетельством чему является... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T18:15
2024-09-24T18:15
2024-09-24T18:15
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на Генассамблее ООН, заявил об отсутствии эффективности у организации, свидетельством чему является ситуация в секторе Газа. "ООН, под эгидой которой мы сейчас работаем, была создана после Второй мировой войны для сохранения мира. После создания ООН возродились надежды на стабильность и мир. Однако в последние годы ООН превращается в бездействующую структуру. Мы видим, что международный мир и безопасность слишком важны, чтобы отдавать их на откуп прихоти пяти стран (постоянных членов Совбеза ООН - ред.), - заявил турецкий лидер. По его словам, более 41 тысячи палестинцев погибли с 7 октября. "Сорок одна тысяча жизней была безжалостно вырвана из жизни. Никто не знает, где находятся более 10 тысяч жителей Газы, в основном дети. 172 журналиста были убиты. Более 500 медиков погибли, спасая жизни людей. Гуманитарные работники, более 210 сотрудников ООН были убиты. Они (Израиль - ред.) наносили удары по мечетям и церквям. Они расстреляли более 130 машин скорой помощи. Они беззастенчиво бросали вызов всему миру отсюда, с этой кафедры. Картины в израильских тюрьмах показывают, с какой жестокостью мы сталкиваемся. Израиль продолжает нарушать международное право в Газе", - сказал Эрдоган.
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в мире, израиль, турция, реджеп тайип эрдоган, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган заявил, что ООН превращается в бездействующую структуру
Президент Турции Эрдоган заявил об отсутствии эффективности у ООН