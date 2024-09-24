https://ria.ru/20240924/ekvador-1974509801.html

В Эквадоре расследуют заключение брака с пациентом со смертью мозга

В Эквадоре расследуют заключение брака с пациентом со смертью мозга - РИА Новости, 24.09.2024

В Эквадоре расследуют заключение брака с пациентом со смертью мозга

В Эквадоре расследуют заключение брака с пациентом, у которого была констатирована смерть мозга, сообщила газета El Universo. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T22:38

2024-09-24T22:38

2024-09-24T22:38

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эквадор

гуаякиль

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БУЭНОС-АЙРЕС , 24 сен - РИА Новости. В Эквадоре расследуют заключение брака с пациентом, у которого была констатирована смерть мозга, сообщила газета El Universo. "В больнице на севере города Гуаякиль был заключён брак с пациентом с диагнозом "смерть мозга"... Управление регистрации актов гражданского состояния подало иск в прокуратуру", - говорится в сообщении. Пациент поступил в больницу с пулевыми ранениями. Согласно расследованию, которое провела больница, кто-то из родственников пациента попросил допустить к нему священника, администрация согласилась, не зная о том, что придут сотрудники ЗАГС. В отделении интенсивной терапии их ждала невеста. В больнице отметили, что люди с таким поражением мозга не могут участвовать ни в каких юридических действиях или в подписании документов.

https://ria.ru/20240905/brakosochetanie-1764290442.html

https://ria.ru/20240417/nevesta-1940668156.html

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в мире, эквадор, гуаякиль, происшествия