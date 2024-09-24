https://ria.ru/20240924/ekaterinburg-1974435107.html
Под Екатеринбургом нашли кота с пробитой стрелой головой
Под Екатеринбургом нашли кота с пробитой стрелой головой - РИА Новости, 24.09.2024
Под Екатеринбургом нашли кота с пробитой стрелой головой
Сотрудники полиции зарегистрировали данные о том, что в поселке Сарапулка под Екатеринбургом найден кот с пробитой стрелой головой, будет проведена проверка,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:50
2024-09-24T14:50
2024-09-24T14:51
происшествия
екатеринбург
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции зарегистрировали данные о том, что в поселке Сарапулка под Екатеринбургом найден кот с пробитой стрелой головой, будет проведена проверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Ранее в местных группах в соцсети в "ВКонтакте" появились сведения, что в поселке Сарапулка в Березовском городском округе мужчина нашел кота с пробитой головой – морда животного была насквозь пронзена стрелой от арбалета. Местный житель отнес его к ветеринарам, которым удалось аккуратно извлечь стрелу и спасти кота. "Информация, опубликованная в соцсетях, полицией Березовского зарегистрирована. Сообщений и обращений по данному факту в органы внутренних дел не поступало. Сейчас службе участковых уполномоченных поручено провести проверочные мероприятия по данному факту и установить лиц, причастных к истории с издевательством над животным", – сказал агентству Горелых.
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происшествия, екатеринбург, валерий горелых
Происшествия, Екатеринбург, Валерий Горелых
Под Екатеринбургом нашли кота с пробитой стрелой головой
В Свердловской области проведут проверку из-за кота с пробитой стрелой головой
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции зарегистрировали данные о том, что в поселке Сарапулка под Екатеринбургом найден кот с пробитой стрелой головой, будет проведена проверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Ранее в местных группах в соцсети в "ВКонтакте" появились сведения, что в поселке Сарапулка в Березовском городском округе мужчина нашел кота с пробитой головой – морда животного была насквозь пронзена стрелой от арбалета. Местный житель отнес его к ветеринарам, которым удалось аккуратно извлечь стрелу и спасти кота.
"Информация, опубликованная в соцсетях, полицией Березовского зарегистрирована. Сообщений и обращений по данному факту в органы внутренних дел не поступало. Сейчас службе участковых уполномоченных поручено провести проверочные мероприятия по данному факту и установить лиц, причастных к истории с издевательством над животным", – сказал агентству Горелых.