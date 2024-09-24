https://ria.ru/20240924/efimov-1974327243.html

Ефимов: объекты образования Москвы получили 4 млн кв метров недвижимости

Ефимов: объекты образования Москвы получили 4 млн кв метров недвижимости - РИА Новости, 24.09.2024

Ефимов: объекты образования Москвы получили 4 млн кв метров недвижимости

За 14 лет образовательным учреждениям Москвы предоставили более 4 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T10:07

2024-09-24T10:07

2024-09-24T10:07

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c1df4335f9b5b4eb6867a456a999bed.jpg

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. За 14 лет образовательным учреждениям Москвы предоставили более 4 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что сейчас в городе возводят и модернизируют школы и детсады."В настоящее время общая площадь таких объектов превышает 17,5 миллиона квадратных метров, что на 33 процента больше, чем в 2010 году, когда учреждения занимали 13,1 миллиона квадратных метров. С 2010 года образовательный сектор столицы получил в оперативное управление около 4,4 миллиона квадратных метров недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что столичным образовательным учреждениям предоставили как новые здания, которые построили за средства городского бюджета, так и ранее возведенные.С начала текущего года для московского образования передали свыше 40 объектов. Их общая площадь составила более 265 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20240923/efimov-1973914910.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы