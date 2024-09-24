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Ефимов: объекты образования Москвы получили 4 млн кв метров недвижимости - РИА Новости, 24.09.2024
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10:07 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/efimov-1974327243.html
Ефимов: объекты образования Москвы получили 4 млн кв метров недвижимости
Ефимов: объекты образования Москвы получили 4 млн кв метров недвижимости - РИА Новости, 24.09.2024
Ефимов: объекты образования Москвы получили 4 млн кв метров недвижимости
За 14 лет образовательным учреждениям Москвы предоставили более 4 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T10:07
2024-09-24T10:07
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. За 14 лет образовательным учреждениям Москвы предоставили более 4 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что сейчас в городе возводят и модернизируют школы и детсады."В настоящее время общая площадь таких объектов превышает 17,5 миллиона квадратных метров, что на 33 процента больше, чем в 2010 году, когда учреждения занимали 13,1 миллиона квадратных метров. С 2010 года образовательный сектор столицы получил в оперативное управление около 4,4 миллиона квадратных метров недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что столичным образовательным учреждениям предоставили как новые здания, которые построили за средства городского бюджета, так и ранее возведенные.С начала текущего года для московского образования передали свыше 40 объектов. Их общая площадь составила более 265 тысяч квадратных метров.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: объекты образования Москвы получили 4 млн кв метров недвижимости

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. За 14 лет образовательным учреждениям Москвы предоставили более 4 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В сообщении уточняется, что сейчас в городе возводят и модернизируют школы и детсады.
"В настоящее время общая площадь таких объектов превышает 17,5 миллиона квадратных метров, что на 33 процента больше, чем в 2010 году, когда учреждения занимали 13,1 миллиона квадратных метров. С 2010 года образовательный сектор столицы получил в оперативное управление около 4,4 миллиона квадратных метров недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что столичным образовательным учреждениям предоставили как новые здания, которые построили за средства городского бюджета, так и ранее возведенные.
С начала текущего года для московского образования передали свыше 40 объектов. Их общая площадь составила более 265 тысяч квадратных метров.
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