https://ria.ru/20240924/dtp-1974441169.html

Движение на СВХ в Москве затруднено из-за ДТП с мотоциклом

Движение на СВХ в Москве затруднено из-за ДТП с мотоциклом - РИА Новости, 24.09.2024

Движение на СВХ в Москве затруднено из-за ДТП с мотоциклом

Движение на Северо-восточной хорде (СВХ) в Москве затруднено из-за аварии с участием мотоцикла и двух автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T15:22

2024-09-24T15:22

2024-09-24T15:22

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Движение на Северо-восточной хорде (СВХ) в Москве затруднено из-за аварии с участием мотоцикла и двух автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На СВХ, в районе дома 36 по Окружному проезду, мотоциклист наехал на препятствие и столкнулся с двумя автомобилями… Движение в районе ДТП затруднено на 3,5 километра", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20240922/avariya-1974137046.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва