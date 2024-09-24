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Движение на СВХ в Москве затруднено из-за ДТП с мотоциклом - РИА Новости, 24.09.2024
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15:22 24.09.2024
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Движение на СВХ в Москве затруднено из-за ДТП с мотоциклом
Движение на СВХ в Москве затруднено из-за ДТП с мотоциклом - РИА Новости, 24.09.2024
Движение на СВХ в Москве затруднено из-за ДТП с мотоциклом
Движение на Северо-восточной хорде (СВХ) в Москве затруднено из-за аварии с участием мотоцикла и двух автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:22
2024-09-24T15:22
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Движение на Северо-восточной хорде (СВХ) в Москве затруднено из-за аварии с участием мотоцикла и двух автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На СВХ, в районе дома 36 по Окружному проезду, мотоциклист наехал на препятствие и столкнулся с двумя автомобилями… Движение в районе ДТП затруднено на 3,5 километра", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Движение на СВХ в Москве затруднено из-за ДТП с мотоциклом

Движение на СВХ в Москве затруднено из-за ДТП с мотоциклом и двумя автомобилями

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили на дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Движение на Северо-восточной хорде (СВХ) в Москве затруднено из-за аварии с участием мотоцикла и двух автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На СВХ, в районе дома 36 по Окружному проезду, мотоциклист наехал на препятствие и столкнулся с двумя автомобилями… Движение в районе ДТП затруднено на 3,5 километра", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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