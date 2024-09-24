https://ria.ru/20240924/dtp-1974441169.html
Движение на СВХ в Москве затруднено из-за ДТП с мотоциклом
Движение на СВХ в Москве затруднено из-за ДТП с мотоциклом - РИА Новости, 24.09.2024
Движение на СВХ в Москве затруднено из-за ДТП с мотоциклом
Движение на Северо-восточной хорде (СВХ) в Москве затруднено из-за аварии с участием мотоцикла и двух автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:22
2024-09-24T15:22
2024-09-24T15:22
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Движение на Северо-восточной хорде (СВХ) в Москве затруднено из-за аварии с участием мотоцикла и двух автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На СВХ, в районе дома 36 по Окружному проезду, мотоциклист наехал на препятствие и столкнулся с двумя автомобилями… Движение в районе ДТП затруднено на 3,5 километра", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20240922/avariya-1974137046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Движение на СВХ в Москве затруднено из-за ДТП с мотоциклом
Движение на СВХ в Москве затруднено из-за ДТП с мотоциклом и двумя автомобилями
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Движение на Северо-восточной хорде (СВХ) в Москве затруднено из-за аварии с участием мотоцикла и двух автомобилей, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"На СВХ, в районе дома 36 по Окружному проезду, мотоциклист наехал на препятствие и столкнулся с двумя автомобилями… Движение в районе ДТП затруднено на 3,5 километра", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.