https://ria.ru/20240924/donetsk-1974504457.html

При украинском обстреле Донецка пострадали три человека

При украинском обстреле Донецка пострадали три человека - РИА Новости, 24.09.2024

При украинском обстреле Донецка пострадали три человека

Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T20:59

2024-09-24T20:59

2024-09-24T20:59

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126416_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_d3f5da3fef159a3bf6890a304e4b3ad3.jpg

ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района по улице Каховской ранения получили две женщины 1961 и 1971 годов рождения, мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении мэра.Кулемзин отметил, что пострадавших госпитализировали с ранениями различной степени тяжести. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 19.05 по 19.15 выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240924/gorlovka-1974459989.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, происшествия