https://ria.ru/20240924/donetsk-1974504457.html
При украинском обстреле Донецка пострадали три человека
При украинском обстреле Донецка пострадали три человека - РИА Новости, 24.09.2024
При украинском обстреле Донецка пострадали три человека
Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T20:59
2024-09-24T20:59
2024-09-24T20:59
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района по улице Каховской ранения получили две женщины 1961 и 1971 годов рождения, мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении мэра.Кулемзин отметил, что пострадавших госпитализировали с ранениями различной степени тяжести. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 19.05 по 19.15 выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240924/gorlovka-1974459989.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Донецка пострадали три человека
Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека