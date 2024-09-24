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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 24.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:12 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/donetsk-1974452271.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 24.09.2024
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли во вторник Петровский район Донецка кассетными снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:12
2024-09-24T16:12
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
украина
вооруженные силы украины
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник Петровский район Донецка кассетными снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.50 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ в 15.20 выпустили по центру Горловки три снаряда того же калибра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240924/belgorod-1974443706.html
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петровский район, донецк, украина, вооруженные силы украины, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку кассетные снаряды натовского калибра

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник Петровский район Донецка кассетными снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.50 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, ВСУ в 15.20 выпустили по центру Горловки три снаряда того же калибра.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкУкраинаВооруженные силы УкраиныСЦККНАТО
 
 
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