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Коллекторы рассказали, на какие категории делятся должники - РИА Новости, 24.09.2024
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06:19 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/dolzhniki-1974351483.html
Коллекторы рассказали, на какие категории делятся должники
Коллекторы рассказали, на какие категории делятся должники - РИА Новости, 24.09.2024
Коллекторы рассказали, на какие категории делятся должники
Должники делятся на четыре категории, и в зависимости от типа клиента коллекторы предлагают разные варианты решения, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T06:19
2024-09-24T06:19
общество
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Должники делятся на четыре категории, и в зависимости от типа клиента коллекторы предлагают разные варианты решения, рассказал РИА Новости директор коллекторского агентства АБК (входит в группу Сбербанка) Максим Колосков. "Мы так условно делим клиентов на два типа — лояльные и нелояльные. Иногда делят на четыре категории: может, хочет, не может, не хочет. И в зависимости от того, какой это клиент, мы предлагаем разные инструменты", — рассказал он. По его словам, если клиент хочет заплатить, но не может, предлагаются рассрочки, потому что агентству невыгодно на него тратить ресурсы. Если клиент нелояльный, то приходится обращаться в суд и искать более дешевые механизмы, чтобы клиента побудить выйти на контакт и заплатить. "В целом, все настроены на то, чтобы клиент как-нибудь, но платил. Лучше, чем мы будем взыскивать принудительно или принудительно применять меру банкротства. Это все очень дорого и в итоге не формирует доверительного отношения клиента", — добавил Колосков. Также он отметил, что время, в которое должник начинает гасить свой долг, зависит от того, на какой стадии удается с ним договориться. Есть люди, которые потеряли работу и примерно месяц-два не понимают последствий, думают, что надо скрываться. А когда видят, что долг растет кратно, понимают, что так не может бесконечно продолжаться и проще договориться. "Мы стараемся помочь клиенту, чтобы эта точка была максимально рано, чтобы объем обязательств не рос. Заплатить, условно, один или два платежа на ранних сроках - легче, чем когда ты должен уже 6-7 платежей", — заключил он.
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общество, сбербанк россии, россия
Общество, Сбербанк России, Россия
Коллекторы рассказали, на какие категории делятся должники

Коллекторы заявили, что должники делятся на четыре категории

© Depositphotos.com / gregoryleeДесятирублевая монета
Десятирублевая монета - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Depositphotos.com / gregorylee
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Должники делятся на четыре категории, и в зависимости от типа клиента коллекторы предлагают разные варианты решения, рассказал РИА Новости директор коллекторского агентства АБК (входит в группу Сбербанка) Максим Колосков.
«
"Мы так условно делим клиентов на два типа — лояльные и нелояльные. Иногда делят на четыре категории: может, хочет, не может, не хочет. И в зависимости от того, какой это клиент, мы предлагаем разные инструменты", — рассказал он.
По его словам, если клиент хочет заплатить, но не может, предлагаются рассрочки, потому что агентству невыгодно на него тратить ресурсы. Если клиент нелояльный, то приходится обращаться в суд и искать более дешевые механизмы, чтобы клиента побудить выйти на контакт и заплатить.
"В целом, все настроены на то, чтобы клиент как-нибудь, но платил. Лучше, чем мы будем взыскивать принудительно или принудительно применять меру банкротства. Это все очень дорого и в итоге не формирует доверительного отношения клиента", — добавил Колосков.
Также он отметил, что время, в которое должник начинает гасить свой долг, зависит от того, на какой стадии удается с ним договориться. Есть люди, которые потеряли работу и примерно месяц-два не понимают последствий, думают, что надо скрываться. А когда видят, что долг растет кратно, понимают, что так не может бесконечно продолжаться и проще договориться.
"Мы стараемся помочь клиенту, чтобы эта точка была максимально рано, чтобы объем обязательств не рос. Заплатить, условно, один или два платежа на ранних сроках - легче, чем когда ты должен уже 6-7 платежей", — заключил он.
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