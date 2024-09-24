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При обстреле ВСУ села Луганское в ДНР пострадал мирный житель
При обстреле ВСУ села Луганское в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 24.09.2024
При обстреле ВСУ села Луганское в ДНР пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела села Луганское в ДНР украинскими войсками, сообщило представительство региона в Совместном центре контроля и РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T22:01
2024-09-24T22:01
2024-09-24T22:01
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела села Луганское в ДНР украинскими войсками, сообщило представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Луганское: по улице Сосновой пострадал мужчина 1969 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, по данным представительства, ВСУ в 18.40 выпустили по Петровскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Село Луганское находится на юго-западной окраине Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240924/vsu-1974482328.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Вооруженные силы Украины, СЦКК, НАТО
При обстреле ВСУ села Луганское в ДНР пострадал мирный житель
Представительство ДНР: при обстреле Луганского со стороны ВСУ пострадал мужчина