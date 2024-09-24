https://ria.ru/20240924/dnr-1974501928.html

В ДНР будут заочно судить наемника из Белоруссии

В ДНР будут заочно судить наемника из Белоруссии - РИА Новости, 24.09.2024

В ДНР будут заочно судить наемника из Белоруссии

В ДНР прокуратура направила в Верховный суд уголовное дело в отношении наемника из Белоруссии, его будут судить заочно, сообщила прокуратура. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T20:28

2024-09-24T20:28

2024-09-24T20:28

донецкая народная республика

белоруссия

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В ДНР прокуратура направила в Верховный суд уголовное дело в отношении наемника из Белоруссии, его будут судить заочно, сообщила прокуратура. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего гражданина Республики Беларусь Александра Думбляускаса. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - сообщили в прокуратуре. По версии следствия, с февраля 2022 года по июль 2024 года Думбляускас в составе полка имени Кастуся Калиновского принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За это он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 2 миллионов рублей. Думбляускас объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре ДНР.

https://ria.ru/20240828/naemnik-1968890107.html

донецкая народная республика

белоруссия

россия

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донецкая народная республика, белоруссия, россия, вооруженные силы рф