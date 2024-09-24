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В ДНР будут заочно судить наемника из Белоруссии - РИА Новости, 24.09.2024
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20:28 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/dnr-1974501928.html
В ДНР будут заочно судить наемника из Белоруссии
В ДНР будут заочно судить наемника из Белоруссии - РИА Новости, 24.09.2024
В ДНР будут заочно судить наемника из Белоруссии
В ДНР прокуратура направила в Верховный суд уголовное дело в отношении наемника из Белоруссии, его будут судить заочно, сообщила прокуратура. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T20:28
2024-09-24T20:28
донецкая народная республика
белоруссия
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В ДНР прокуратура направила в Верховный суд уголовное дело в отношении наемника из Белоруссии, его будут судить заочно, сообщила прокуратура. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего гражданина Республики Беларусь Александра Думбляускаса. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - сообщили в прокуратуре. По версии следствия, с февраля 2022 года по июль 2024 года Думбляускас в составе полка имени Кастуся Калиновского принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За это он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 2 миллионов рублей. Думбляускас объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре ДНР.
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донецкая народная республика, белоруссия, россия, вооруженные силы рф
Донецкая Народная Республика, Белоруссия, Россия, Вооруженные силы РФ
В ДНР будут заочно судить наемника из Белоруссии

Прокуратура ДНР направила в Верховный суд дело против наемника из Белоруссии

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В ДНР прокуратура направила в Верховный суд уголовное дело в отношении наемника из Белоруссии, его будут судить заочно, сообщила прокуратура.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего гражданина Республики Беларусь Александра Думбляускаса. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - сообщили в прокуратуре.
По версии следствия, с февраля 2022 года по июль 2024 года Думбляускас в составе полка имени Кастуся Калиновского принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За это он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 2 миллионов рублей.
Думбляускас объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре ДНР.
Юрис Юрашс - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Донецкая Народная РеспубликаБелоруссияРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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