https://ria.ru/20240924/dnr-1974416416.html

В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ погиб сотрудник МЧС

В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ погиб сотрудник МЧС - РИА Новости, 24.09.2024

В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ погиб сотрудник МЧС

Один человек, сотрудник МЧС, погиб, семеро, в том числе два спасателя и подросток, ранены сегодня в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T13:34

2024-09-24T13:34

2024-09-24T13:34

специальная военная операция на украине

горловка

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

иван приходько

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Один человек, сотрудник МЧС, погиб, семеро, в том числе два спасателя и подросток, ранены сегодня в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Сегодня при исполнении служебного долга погиб сотрудник МЧС России, еще трое огнеборцев получили ранения. Кроме того, в результате киевской агрессии к этому часу ранены пять мирных жителей, в том числе девочка-подросток", - написал Пушилин в Telegram-канале. Пушилин уточнил, что в Никитовском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранены подросток 2009 года рождения, а также мужчины 1980 и 1976 годов рождения. Кроме того, в результате детонации ранее неразорвавшихся кассетных суббоеприпасов ранены двое мужчин 1961 года рождения. Глава региона отметил, что во вторник украинские войска 16 раз обстреляли республику, выпущено более 40 боеприпасов, применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА. Ранее МЧС России сообщало, что один спасатель погиб, двое госпитализированы после взрыва во время тушения пожара, возникшего в районе Горловки в результате обстрела со стороны ВСУ. Мэр Горловки Иван Приходько сообщал также о трех мирных жителях, пострадавших от обстрелов города во вторник.

https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html

https://ria.ru/20240701/boepripas-1956558140.html

горловка

россия

донецкая народная республика

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горловка, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, иван приходько, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины