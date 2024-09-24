https://ria.ru/20240924/desantniki-1974348641.html
Десантники взяли опорный пункт ВСУ в Курской области
Десантники взяли опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.09.2024
Десантники взяли опорный пункт ВСУ в Курской области
Десантники из состава группировки войск "Север" взяли опорный пункт ВСУ в Курской области, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T05:21
2024-09-24T05:21
2024-09-24T05:42
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КУРСК, 24 сен — РИА Новости. Десантники из состава группировки войск "Север" взяли опорный пункт ВСУ в Курской области, сообщили журналистам в Минобороны. "В приграничных районах Курской области подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава Северной группировки войск при поддержке огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и овладели опорным пунктом ВСУ в одной из лесопосадок", — сообщили в ведомстве. Уточняется, что в ходе разведывательных действий и доразведки позиций украинских войск с воздуха десантники обнаружили систему обороны и огневые средства противника. "В результате контрбатарейной борьбы артиллерия и подразделения беспилотной авиации (БПЛА) <...> подавили огневые позиции минометов ВСУ и уничтожили вскрытые пункты управления в опорном пункте", — пояснили в министерстве. Уточняется, что, нанеся удар по вооружению противника, российские военные выдвинулись на боевых машинах в направлении позиций украинской армии. Спешившись с бронетехники, они приступили к захвату и зачистке укреплений. "Операторы БПЛА с воздуха сопровождали парашютно-десантные подразделения. При помощи беспилотников командиры управляли боем. Десантники, используя весь арсенал стрелкового вооружения, а также вовремя доставленных минометов взвода огневой поддержки, находясь под постоянным огневым воздействием, <...> овладели опорным пунктом и произвели его зачистку", — рассказали в Минобороны. В дальнейшем занятые позиции были переданы другим подразделениям российской армии для закрепления.
https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974331765.html
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космос - риа наука, россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десантники взяли опорный пункт ВСУ в Курской области
Десантники из группировки "Север" взяли опорный пункт ВСУ в Курской области
КУРСК, 24 сен — РИА Новости. Десантники из состава группировки войск "Север" взяли опорный пункт ВСУ в Курской области, сообщили журналистам в Минобороны.
"В приграничных районах Курской области подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ
) из состава Северной группировки войск при поддержке огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и овладели опорным пунктом ВСУ в одной из лесопосадок", — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что в ходе разведывательных действий и доразведки позиций украинских войск с воздуха десантники обнаружили систему обороны и огневые средства противника.
«
"В результате контрбатарейной борьбы артиллерия и подразделения беспилотной авиации (БПЛА) <...> подавили огневые позиции минометов ВСУ и уничтожили вскрытые пункты управления в опорном пункте", — пояснили в министерстве.
Уточняется, что, нанеся удар по вооружению противника, российские военные выдвинулись на боевых машинах в направлении позиций украинской армии. Спешившись с бронетехники, они приступили к захвату и зачистке укреплений.
"Операторы БПЛА с воздуха сопровождали парашютно-десантные подразделения. При помощи беспилотников командиры управляли боем. Десантники, используя весь арсенал стрелкового вооружения, а также вовремя доставленных минометов взвода огневой поддержки, находясь под постоянным огневым воздействием, <...> овладели опорным пунктом и произвели его зачистку", — рассказали в Минобороны.
В дальнейшем занятые позиции были переданы другим подразделениям российской армии для закрепления.