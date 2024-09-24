Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии сотрудник ГАИ на ходу запрыгнул в автомобиль с пьяным водителем - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 24.09.2024 (обновлено: 20:05 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/chuvashiya-1974493468.html
В Чувашии сотрудник ГАИ на ходу запрыгнул в автомобиль с пьяным водителем
В Чувашии сотрудник ГАИ на ходу запрыгнул в автомобиль с пьяным водителем - РИА Новости, 24.09.2024
В Чувашии сотрудник ГАИ на ходу запрыгнул в автомобиль с пьяным водителем
Госавтоинспектор в Чувашии на ходу запрыгнув в автомобиль с пьяным водителем, чтобы не дать ему скрыться, сообщает МВД республики. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T19:15
2024-09-24T20:05
происшествия
чебоксары
гаи
чувашская республика (чувашия)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974498992_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6aa4402baf4387d83357c888badc7e26.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Госавтоинспектор в Чувашии на ходу запрыгнув в автомобиль с пьяным водителем, чтобы не дать ему скрыться, сообщает МВД республики. Сообщение о том, что от ночного клуба по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах на кроссовере отъезжает водитель с признаками опьянения, поступило в полицию под утро 18 сентября. Сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку на улице 324 Стрелковой дивизии. "Внешне нетрезвый чебоксарец, управлявший иномаркой, первоначально отказался от прохождения медосвидетельствования. Во время оформления материала об административном правонарушении по статье 12.26 КоАП (Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) мужчина подошёл к своему авто со стороны пассажирского сиденья, быстро перебрался за руль и тронулся с места. Прямо на ходу старший инспектор отдела ГАИ Алексей Автаев запрыгнул в машину нарушителя, который, объезжая остановившийся на светофоре "Рено Дастер", совершил с ним касательное столкновение", - говорится в сообщении. После этого нетрезвый водитель был остановлен инспекторами, на него надели наручники и вновь предложили пройти медосвидетельствование, которое подтвердило у мужчины состояние сильного алкогольного опьянения. Составлен административный материал по статье 12.8 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20240503/gibdd-1943652660.html
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Чувашии сотрудник ГАИ на ходу запрыгнул в автомобиль нарушителя
В Чувашии сотрудник ГАИ на ходу запрыгнул в автомобиль с пьяным водителем
2024-09-24T19:15
true
PT1M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974498992_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1dba29007ebef9abe1765e5c725b651d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чебоксары, гаи, чувашская республика (чувашия), россия
Происшествия, Чебоксары, ГАИ, Чувашская Республика (Чувашия), Россия
В Чувашии сотрудник ГАИ на ходу запрыгнул в автомобиль с пьяным водителем

В Чебоксарах инспектор на ходу запрыгнул в авто нарушителя, не дав ему скрыться

Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Госавтоинспектор в Чувашии на ходу запрыгнув в автомобиль с пьяным водителем, чтобы не дать ему скрыться, сообщает МВД республики.
Сообщение о том, что от ночного клуба по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах на кроссовере отъезжает водитель с признаками опьянения, поступило в полицию под утро 18 сентября. Сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку на улице 324 Стрелковой дивизии.
"Внешне нетрезвый чебоксарец, управлявший иномаркой, первоначально отказался от прохождения медосвидетельствования. Во время оформления материала об административном правонарушении по статье 12.26 КоАП (Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) мужчина подошёл к своему авто со стороны пассажирского сиденья, быстро перебрался за руль и тронулся с места. Прямо на ходу старший инспектор отдела ГАИ Алексей Автаев запрыгнул в машину нарушителя, который, объезжая остановившийся на светофоре "Рено Дастер", совершил с ним касательное столкновение", - говорится в сообщении.
После этого нетрезвый водитель был остановлен инспекторами, на него надели наручники и вновь предложили пройти медосвидетельствование, которое подтвердило у мужчины состояние сильного алкогольного опьянения. Составлен административный материал по статье 12.8 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). По факту ДТП проводится проверка.
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
В Чувашии пьяный водитель врезался в машину ГИБДД
3 мая, 12:17
 
ПроисшествияЧебоксарыГАИЧувашская Республика (Чувашия)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала