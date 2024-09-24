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В Чувашии сотрудник ГАИ на ходу запрыгнул в автомобиль с пьяным водителем
В Чувашии сотрудник ГАИ на ходу запрыгнул в автомобиль с пьяным водителем - РИА Новости, 24.09.2024
В Чувашии сотрудник ГАИ на ходу запрыгнул в автомобиль с пьяным водителем
Госавтоинспектор в Чувашии на ходу запрыгнув в автомобиль с пьяным водителем, чтобы не дать ему скрыться, сообщает МВД республики. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T19:15
2024-09-24T19:15
2024-09-24T20:05
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Госавтоинспектор в Чувашии на ходу запрыгнув в автомобиль с пьяным водителем, чтобы не дать ему скрыться, сообщает МВД республики. Сообщение о том, что от ночного клуба по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах на кроссовере отъезжает водитель с признаками опьянения, поступило в полицию под утро 18 сентября. Сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку на улице 324 Стрелковой дивизии. "Внешне нетрезвый чебоксарец, управлявший иномаркой, первоначально отказался от прохождения медосвидетельствования. Во время оформления материала об административном правонарушении по статье 12.26 КоАП (Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) мужчина подошёл к своему авто со стороны пассажирского сиденья, быстро перебрался за руль и тронулся с места. Прямо на ходу старший инспектор отдела ГАИ Алексей Автаев запрыгнул в машину нарушителя, который, объезжая остановившийся на светофоре "Рено Дастер", совершил с ним касательное столкновение", - говорится в сообщении. После этого нетрезвый водитель был остановлен инспекторами, на него надели наручники и вновь предложили пройти медосвидетельствование, которое подтвердило у мужчины состояние сильного алкогольного опьянения. Составлен административный материал по статье 12.8 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20240503/gibdd-1943652660.html
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В Чувашии сотрудник ГАИ на ходу запрыгнул в автомобиль нарушителя
В Чувашии сотрудник ГАИ на ходу запрыгнул в автомобиль с пьяным водителем
2024-09-24T19:15
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РИА Новости
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происшествия, чебоксары, гаи, чувашская республика (чувашия), россия
Происшествия, Чебоксары, ГАИ, Чувашская Республика (Чувашия), Россия
В Чувашии сотрудник ГАИ на ходу запрыгнул в автомобиль с пьяным водителем
В Чебоксарах инспектор на ходу запрыгнул в авто нарушителя, не дав ему скрыться