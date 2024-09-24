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Отставка лидеров Пиратской партии приведет к переменам, заявил глава Чехии - РИА Новости, 24.09.2024
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03:35 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/chekhiya-1974341824.html
Отставка лидеров Пиратской партии приведет к переменам, заявил глава Чехии
Отставка лидеров Пиратской партии приведет к переменам, заявил глава Чехии - РИА Новости, 24.09.2024
Отставка лидеров Пиратской партии приведет к переменам, заявил глава Чехии
Уход в отставку в понедельник руководства Чешской пиратской партии (ЧПП) мог бы вести к переменам в правительстве республики (в которое входят три министра от... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T03:35
2024-09-24T03:35
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ПРАГА, 24 сен - РИА Новости. Уход в отставку в понедельник руководства Чешской пиратской партии (ЧПП) мог бы вести к переменам в правительстве республики (в которое входят три министра от ЧПП), заявил президент Чехии Петр Павел, комментируя события во внутриполитической жизни страны после состоявшихся в пятницу и субботу выборов в краевые органы власти. "Вопрос о том, должны ли после ухода в понедельник в отставку всего руководства ЧПП последовать перемены в правительстве, носит вполне законный характер. Но я не хотел бы давать советы правительству, что ему надо сейчас делать и как реагировать на результаты (краевых) выборов. Эти результаты дают пищу для размышлений не только для правительства, но и для отдельных партий", - заявил Павел журналистам в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в работе Генассамблеи ООН. Его словам приводят чешские СМИ. В пятницу-субботу в Чехии состоялись выборы в краевые органы власти, убедительную победу на которых одержало оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"). Это движение выиграло выборы в 10 краях из 13, набрало в целом 35,3% голосов и получило право на 292 мандата. Входящая в состав правящей коалиции и имеющая в составе кабмина трех "своих" министров Чешская пиратская партия получила всего лишь три мандата в краевых органах власти. В связи с провалом ЧПП на краевых выборах ее руководство в полном составе во главе с председателем партии и вице-премьером Иваном Бартошем подало в понедельник в отставку. Во вторник состоится встреча премьера Петра Фиалы и Бартоша, на которой предполагается обсуждение возникшей после выборов ситуации и дальнейшего нахождением ЧПП в составе правительства. Также эти темы станут предметом обсуждения на последующем заседании лидеров пяти партий правящей коалиции. Нынешняя правящая коалиция в Чехии была составлена осенью 2021 года по итогам парламентских выборов, которые выиграло движение ANO, но оно не сумело найти себе партнеров для коалиции и ушло в оппозицию. Следующие выборы в палату депутатов намечены на осень будущего года. Все исследования общественного мнения, состоявшиеся за последние два года, однозначно показывают победу ANO. Дальнейшее развитие событий опять-таки зависит от коалиционных возможностей этого движения.
https://ria.ru/20240923/prezident-1974322881.html
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5
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в мире, чехия, петр павел, петр фиала, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Чехия, Петр Павел, Петр Фиала, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Отставка лидеров Пиратской партии приведет к переменам, заявил глава Чехии

Петер Павел: уход в отставку ЧПП мог бы вести к переменам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Вацлавскую площадь в Праге
Вид на Вацлавскую площадь в Праге - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Вацлавскую площадь в Праге. Архивное фото
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ПРАГА, 24 сен - РИА Новости. Уход в отставку в понедельник руководства Чешской пиратской партии (ЧПП) мог бы вести к переменам в правительстве республики (в которое входят три министра от ЧПП), заявил президент Чехии Петр Павел, комментируя события во внутриполитической жизни страны после состоявшихся в пятницу и субботу выборов в краевые органы власти.
"Вопрос о том, должны ли после ухода в понедельник в отставку всего руководства ЧПП последовать перемены в правительстве, носит вполне законный характер. Но я не хотел бы давать советы правительству, что ему надо сейчас делать и как реагировать на результаты (краевых) выборов. Эти результаты дают пищу для размышлений не только для правительства, но и для отдельных партий", - заявил Павел журналистам в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в работе Генассамблеи ООН. Его словам приводят чешские СМИ.
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В пятницу-субботу в Чехии состоялись выборы в краевые органы власти, убедительную победу на которых одержало оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"). Это движение выиграло выборы в 10 краях из 13, набрало в целом 35,3% голосов и получило право на 292 мандата. Входящая в состав правящей коалиции и имеющая в составе кабмина трех "своих" министров Чешская пиратская партия получила всего лишь три мандата в краевых органах власти.
В связи с провалом ЧПП на краевых выборах ее руководство в полном составе во главе с председателем партии и вице-премьером Иваном Бартошем подало в понедельник в отставку. Во вторник состоится встреча премьера Петра Фиалы и Бартоша, на которой предполагается обсуждение возникшей после выборов ситуации и дальнейшего нахождением ЧПП в составе правительства. Также эти темы станут предметом обсуждения на последующем заседании лидеров пяти партий правящей коалиции.
Нынешняя правящая коалиция в Чехии была составлена осенью 2021 года по итогам парламентских выборов, которые выиграло движение ANO, но оно не сумело найти себе партнеров для коалиции и ушло в оппозицию. Следующие выборы в палату депутатов намечены на осень будущего года. Все исследования общественного мнения, состоявшиеся за последние два года, однозначно показывают победу ANO. Дальнейшее развитие событий опять-таки зависит от коалиционных возможностей этого движения.
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